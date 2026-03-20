Η βροχόπτωση του τελευταίου τριημέρου ανέβασε στο 89% της κανονικής για μήνα Μάρτιο τη μέση ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, μέχρι το πρωί της 20ης Μαρτίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Εντυπωσιακή ποσότητα βροχόπτωσης κατά το τελευταίο τριήμερο σημειώθηκε στο Σταυρό της Ψώκας, αγγίζοντας τα 36,2 χιλιοστά και ακολούθησε ο Σαϊττάς με 14,2 χιλιοστά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 8.00 το πρωί της 20ης του μήνα ανήλθε στα 55,1 χιλιοστά, σε σύγκριση με 61,9 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα. Μόνο το τελευταίο τριήμερο η μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε στα 7,4 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 12% της κανονικής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά περιοχή από την 1η μέχρι τις 8.00 το πρωί της 20ης Μαρτίου, σημειώθηκε και πάλι στον Σταυρό της Ψώκας με 134,4 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 115% της κανονικής.

Ακολουθούν τα Πλατάνια με 90,7 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 81% της κανονικής για μήνα Μάρτιο, ο Σαϊττάς με 81,1 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 97% της κανονικής για τον μήνα, ο Πρόδρομος με 73,3 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 61% της κανονικής και η Πάνω Παναγιά με 70,8 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 69% της κανονικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ