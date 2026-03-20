Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει σήμερα την Κύπρο, έφερε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ σημειώθηκε και χιονόπτωση στο Τρόοδος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο αλλά και φωτογραφία από το Kitasweather, το Τρόοδος «ντύθηκε» ξανά στα λευκά.

Η χιονόπτωση σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες είναι σε ισχύ μέχρι τις 23:00 το βράδυ.

Αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα περιοχές στο δυτικό και το νότιο τμήμα του νησιού. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.