Λόγω χιονόπτωσης και πυκνής ομίχλης η οποία παρατηρείται αυτή την ώρα στην κορυφή του Τροόδους, όλοι οι δρόμοι στην περιοχή έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι, και είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

