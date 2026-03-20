Συνθήκες αυξημένης βροχόπτωσης επικρατούν στην Ανατολική Μεσόγειο και για την Κύπρο οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσκαιρη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας και των υδρολογικών συνθηκών.

Ανακοίνωση από το Τμήμα Μετεωρογίας σημειώνει ότι παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά στοιχεία, η υδρολογική κατάσταση παραμένει απαιτητική και καλεί σε ορθολογική χρήση του νερού.

Αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η περίοδος από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2026 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Οπως αναφέρεται, οι εβδομαδιαίες κλιματικές αναλύσεις υποδεικνύουν θετικές ανωμαλίες βροχόπτωσης, με τα συνολικά εβδομαδιαία ύψη υετού να αναμένεται να κυμανθούν γενικά μεταξύ 25 και 75 χιλιοστών, ενώ σε εκτεθειμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν και υψηλότερα ποσά. Η πιθανότητα για συνθήκες υγρότερες του κανονικού εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 90% κατά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου πρόγνωσης, ενώ για τη δεύτερη εβδομάδα κυμαίνεται μεταξύ 70% και 90%.

"Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσκαιρη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας και των υδρολογικών συνθηκών, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Σε περιπτώσεις έντονων φαινομένων ενδέχεται επίσης να παρατηρηθούν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια", τονίζεται.

Σημειώνεται ότι ,παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία, η υδρολογική κατάσταση παραμένει απαιτητική, καθώς τα αποθέματα νερού εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά από παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας.

Ως εκ τούτου, η ορθολογική χρήση του νερού παραμένει απαραίτητη, αναφέρει το Τμήμα.

Προσθέτει ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των συνθηκών και θα εκδίδει σχετικές ενημερώσεις όπου απαιτείται.

Πηγή: ΚΥΠΕ