Σε συμφωνία μίσθωσης τεσσάρων ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026 προχώρησε σήμερα, Παρασκευή το Υπουργείο Άμυνας με την εταιρεία HELI COMPANY Σλοβακίας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας η συμφωνία αφορά ελικόπτερα πυρόσβεσης τύπου BLACK HAWK, τα οποία θα ενισχύσουν ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αναφέρεται ότι η διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται από 1η Απριλίου 2026 έως και την 31η Οκτωβρίου 2026, «με δικαίωμα επέκτασης για 30 ημέρες, εάν αυτό καταστεί επιχειρησιακά αναγκαίο».

Εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας τη συμφωνία υπέγραψε ο Διευθυντής Άμυνας κος Παναγιώτης Συμεού και εκ μέρους της εταιρείας HELI COMPANY ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Dzurus Josef.

Προστίθεται ότι το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών όσον αφορά τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες των αρμόδιων υπηρεσιών.