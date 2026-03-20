Αύριο Σάββατο 21/03/2026 στις 9π.μ., θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, ο Μαραθώνιος (Εταιρικός, Παιδικός) 5χλμ., όπου θα δοθεί η εκκίνηση από την Επίχωση στις 9π.μ., με τη συμμετοχή πέραν των 10000 δρομέων, οι οποίοι θα ακολουθήσουν τη διαδρομή 28ης Οκτωβρίου ανατολικά μέχρι τη συμβολή με την οδό Γρίβα Διγενή (CROWNE PLAZA HOTEL) και ακολούθως δυτικά στο σημείο εκκίνησης. Θα χρησιμοποιηθούν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Οι αποκοπές θα γίνουν από αστυνομικούς και τροχονόμους του Δήμου Λεμεσού.

Από τις 8π.μ., μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ο παραλιακός δρόμος από τη συμβολή των οδών Σπύρου Αραούζου – Ανεξαρτησίας μέχρι τη συμβολή των φώτων τροχαίας 28ης Οκτωβρίου – Γρίβα Διγενή (CROWNE PLAZA HOTWL) θα είναι κλειστός για την τροχαία.

Κυριακή 22/03/2026

Την Κυριακή 22/03/2026 στις 7.15π.μ., θα πραγματοποιηθεί ο ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού με τη συμμετοχή πέραν των 5000 δρομέων.

Η εκκίνηση θα δοθεί στην περιοχή της Επίχωσης, με δυτική κατεύθυνση στον παραλιακό δρόμο προς τη Φρ. Ρούσβελτ, από τον κυκλικό κόμβο Νέου Λιμανιού διαμέσου του παράλληλου δρόμου του Νέου Λιμανιού προς τον κυκλικό κόμβο ‘‘Lady΄s Mile’’, τον κάθετο δρόμο μπροστά από το πολυκατάστημα ‘‘My Mall’’ φτάνοντας στον κυκλικό κόμβο της Φρ. Ρούσβελτ, συνεχίζει δυτικά προς το χωριό Ασώματος μέχρι τη συμβολή με την είσοδο του ‘‘Water park’’, όπου γίνεται επαναστροφή και ακολουθεί την ίδια διαδρομή διαμέσου του παραλιακού δρόμου, μέχρι λίγο πριν τα φώτα τροχαίας της συμβολής της Λεωφόρου Αμαθούντος με την οδό Αγ. Σαράντα παρά το ξενοδοχείο ‘‘Elias Hotel’’, όπου γίνεται επαναστροφή με τερματισμό και πάλι την Επίχωση.

Μεταξύ των ωρών 6.15π.μ.- 2μ.μ., όλο το πιο πάνω παραλιακό μέτωπο θα είναι κλειστό για την τροχαία κίνηση. Οι δρόμοι θα δίνονται στην κυκλοφορία σταδιακά ανάλογα με την πορεία των αθλητών.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τα σήματα τροχαίας, τις υποδείξεις της Αστυνομίας αλλά και τις παρακάμψεις της κυκλοφορίας.