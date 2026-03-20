«Μαλλιά κουβάρια» έγιναν οι φοιτητές κατά τις εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν καταμετρήθηκε, έπειτα από καταγγελίες για περιστατικό καλπονοθείας.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στο Ράδιο Πρώτο ο φοιτητής της Αναγέννησης, Νικόλας Θωμά, αφορμή φέρεται να αποτέλεσε το γεγονός ότι υποστηρικτής της Πρωτοπορίας προσπάθησε να ρίξει περισσότερα από πέντε ψηφοδέλτια στις κάλπες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλες τις παρατάξεις.

«Όταν τον αντιλήφθηκαν έσκισε τα ψηφοδέλτια και τράπηκε σε φυγή μαζί με τα τεκμήρια, τα οποία μέχρι και τώρα αγνοούνται. Δεν αποκλείεται το ζήτημα να οδηγηθεί σε δικαστική διαμάχη».

