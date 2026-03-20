Σε στάση εργασίας κατήλθαν λίγο μετά τις 9 το πρωί εργαζόμενοι στην εταιρεία Goldair Handling Cyprus Ltd στο αεροδρόμιο Λάρνακας, που ασχολείται με την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών.

Τα απεργιακά μέτρα των εργαζομένων θα διαρκέσουν μέχρι τις 11:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την απεργία επηρεάζονται δύο πτήσεις.

Ο Γιώργος Χρίστου, οργανωτικός γραμματέας της ΣΕΚ Λάρνακας δήλωσε ότι «είχε δοθεί δεκαήμερη προειδοποίηση για τη στάση εργασίας στην εταιρεία, που είχε κοινοποιηθεί τόσο στο Υπουργείο Εργασίας και στη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports».

Όπως εξήγησε, «οι διαφορές ξεκίνησαν όταν η εταιρεία τον περασμένο Δεκέμβριο αποφάσισε πως δεν θα εξυπηρετεί, πλέον, όλες τις αεροπορικές εταιρείες και θα άφηνε κόσμο να μετακινηθεί στις άλλες δύο εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης».

Ωστόσο, είπε, «κάποιοι υπάλληλοι αποφάσισαν να μην μετακινηθούν σε άλλες εταιρείες, αφού είχαν αλλαγή καθηκόντων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο μισθός τους».

Ανέφερε ότι «υπάρχουν 30 άτομα που είναι τώρα εκτός εργασίας και η εταιρεία τους πλήρωσε ό,τι τους χρωστούσε, πλην κάποιων επιδομάτων που εμείς διεκδικούμε».

Σημείωσε πως «οι λόγοι της απεργίας είναι επειδή η εταιρεία δεν τήρησε τις συλλογικές συμβάσεις κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων και αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους 30, αλλά και τους 117».

Τόνισε πως «ο σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε επιβάτες, είναι, όμως, το τελευταίο μέτρο που μας έμεινε για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να αποδοθούν στους εργαζόμενους» και απολογήθηκε παράλληλα προς το κοινό.

Τέλος, είπε ότι «αναμένεται η ανταπόκριση της εταιρείας και της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των εργαζομένων».

Πηγή: ΚΥΠΕ