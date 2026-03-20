Η φαινομενικά αθώα χρήση μιας δημοφιλούς εφαρμογής άθλησης εξελίχθηκε σε σοβαρό επιχειρησιακό κίνδυνο για το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, όταν αξιωματικός που υπηρετούσε στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» φέρεται να αποκάλυψε, άθελά του, την ακριβή θέση του πλοίου στην ανατολική Μεσόγειο.

Η συνήθεια που έγινε απειλή

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα, ο συγκεκριμένος αξιωματικός, γνωστός με το ψευδώνυμο «Αρτύρ», συνήθιζε να τρέχει καθημερινά στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου. Για την καταγραφή των επιδόσεών του χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Strava, η οποία μέσω GPS αποθηκεύει και δημοσιοποιεί διαδρομές και τοποθεσίες.

Με δημόσιο προφίλ ενεργοποιημένο, τα δεδομένα του ήταν προσβάσιμα σε οποιονδήποτε. Έτσι, κάθε του διαδρομή λειτουργούσε ουσιαστικά ως «φάρος», αποκαλύπτοντας τη θέση του πλοίου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Αποκάλυψη στη Μεσόγειο

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ και σύμφωνα με την Le Monde, τα δεδομένα έδειχναν ότι το αεροπλανοφόρο βρισκόταν βορειοδυτικά της Κύπρου, περίπου 100 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε αργότερα και μέσω δορυφορικών εικόνων.

Αν και η παρουσία της γαλλικής αεροναυτικής δύναμης στην περιοχή δεν ήταν μυστική, η ακριβής γεωγραφική της θέση αποτελεί ευαίσθητο επιχειρησιακό δεδομένο, ειδικά σε μια περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή.





Επιχειρησιακοί κίνδυνοι και παραλείψεις

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών θεωρείται σοβαρή αμέλεια, καθώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από εχθρικές δυνάμεις. Το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των πρόσφατων επιθέσεων εναντίον γαλλικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων αναγνώρισε ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό ενημερώνεται τακτικά για τους κινδύνους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο

Η περίπτωση του «Αρτύρ» δεν είναι μεμονωμένη. Η έρευνα εντόπισε και άλλους στρατιωτικούς που δημοσιεύουν δραστηριότητες με ενεργοποιημένη γεωεντοπισμό, ακόμη και φωτογραφίες από το εσωτερικό πλοίων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Strava εμπλέκεται σε τέτοιου είδους διαρροές. Το 2018, ένας παγκόσμιος χάρτης δραστηριότητας της εφαρμογής είχε αποκαλύψει την ύπαρξη άγνωστων στρατιωτικών βάσεων, μεταξύ αυτών και αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Συρία.



