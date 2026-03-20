Βίαιη εκτόνωση αδρανούς αερίου που χρησιμοποιείται για σκοπούς πυρόσβεσης στον σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, γύρω στη 13:13, λήφθηκε κλήση για Βίαιη εκτόνωση αδρανούς αερίου που χρησιμοποιείται για σκοπούς πυρόσβεσης στον σταθμό της ΑΗΚ. στο Βασιλικό, της επαρχίας Λάρνακας, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Από την έκρηξη, τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παραδόθηκαν από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, για εκτίμηση των τραυμάτων τους και μεταφορά τους στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λεμεσού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, διερευνώνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας