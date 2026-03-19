Από τις 23 Μαρτίου 2026 ο ΕΟΑ Λευκωσίας θα διενεργεί ελέγχους σε όλες τις αιτήσεις Α12 που υποβάλλονται για άδειες οικοδομής, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αδειοδότησης της Ανάπτυξης του Οργανισμού.

Στις περιπτώσεις όπου θα διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις στα δηλωθέντα εμβαδά των αναπτύξεων, οι αιτήσεις θα προωθούνται για απόρριψη χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας αναφέρει ότι, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων σε αιτήσεις Α12 που υποβάλλονται για εξασφάλιση αδειών οικοδομής με βάση τα Διατάγματα Κ.Δ.Π. 32/2025 και Κ.Δ.Π. 91/2025, διαπιστώθηκε πως σε αριθμό αιτήσεων δεν δηλώνονται ορθά από τους μελετητές τα εμβαδά των αναπτύξεων, περιλαμβανομένου του προτεινόμενου καλυμμένου εμβαδού.

Όπως σημειώνεται, η λανθασμένη δήλωση των εμβαδών συνιστά ουσιώδη παρατυπία και συνεπάγεται σημαντική απώλεια εσόδων για τον ΕΟΑ Λευκωσίας, καθώς με βάση το καλυμμένο εμβαδόν υπολογίζονται τόσο τα οικοδομικά τέλη της άδειας όσο και τα μεταγενέστερα τέλη για σκοπούς σύνδεσης πόσιμου νερού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας επισημαίνει ότι η δήλωση των ορθών εμβαδών οικοδομής αποτελεί νομική υποχρέωση του αιτητή ή μελετητή, ενώ η ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται αποτελεί, βάσει των ισχυόντων Διαταγμάτων, αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε μελετητή.

Προστίθεται ότι, μετά την απόρριψη αιτήσεων, η Διεύθυνση Αδειοδότησης της Ανάπτυξης θα ενημερώνει τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το ΕΤΕΚ, ώστε να ληφθούν οι απαιτούμενες ενέργειες ή μέτρα με βάση τον περί ΕΤΕΚ Νόμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δικαιώματα που θα έχουν ήδη καταβληθεί δεν θα επιστρέφονται από τον ΕΟΑ Λευκωσίας.

Ο Οργανισμός καλεί, τέλος, όλους τους μελετητές να συμμορφώνονται με τις σχετικές πρόνοιες, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες απορρίψεις αιτήσεων.



Πηγή: ΚΥΠΕ