Με επτά πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο γάζωσαν δύο οικίες που σχετίζονται με γνωστό επιχειρηματία στην Αγία Νάπα.

Οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα στις οικίες 67χρονου και 60χρονου, που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο, στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τις εξετάσεις, φαίνεται ότι στο πρώτο σπίτι ρίφθηκαν τρεις πυροβολισμοί και στο δεύτερο τέσσερις. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία των δύο οικιών.

Οι Αρχές αναζητούν μαρτυρίες και στοιχεία από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας έγινε στόχος τρεις φορές στο παρελθόν τόσο σε επιχείρηση που διατηρεί, όσο και σε οικία συγγενικού του προσώπου.

Η τελευταία εγκληματική ενέργεια εναντίον του ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο όταν σημειώθηκε ρίψη πυροβολισμών κατά της οικίας της οικογένειας του επιχειρηματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εξετάζουν οικονομικά κίνητρα πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες.

