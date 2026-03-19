Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον δύο οικιών στην Αγία Νάπα, διερευνά η Αστυνομία, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, «οι πυροβολισμοί ρίφθηκαν γύρω στις 2 πμ σήμερα, στις οικίες 67χρονου και 60χρονου, που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο».

Αναφέρεται ότι «από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, φαίνεται ότι στο πρώτο σπίτι ρίφθηκαν τρεις πυροβολισμοί και στο δεύτερο τέσσερις, με τη χρήση πυροβόλου όπλου».

Σημειώνεται ότι «από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία των δύο οικιών».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

