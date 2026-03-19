Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καλούνται οι πολίτες, μετά από νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης, που βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία Κύπρου και αφορά κλοπή χρηματικών ποσών μέσω κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία αποστέλλονται ψευδώς εκ μέρους του ΓεΣΥ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και η Αστυνομία προειδοποιούν ότι παρατηρείται έξαρση περιστατικών, κατά τα οποία επιτήδειοι αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας το όνομα «GESY», με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Τα εν λόγω μηνύματα, εξηγούν, καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους, προκειμένου δήθεν να «διορθώσουν» προσωπικά τους δεδομένα.

Ωστόσο, πρόκειται για καλοστημένη απάτη, που αποσκοπεί στην πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και την απόσπαση χρημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν με έμφαση ότι ούτε ο ΟΑΥ, ούτε το ΓεΣΥ πρόκειται ποτέ να ζητήσουν μέσω SMS ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης ή πληρωμών, ούτε θα καλέσουν τους πολίτες να προβούν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων.

Παράλληλα, απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και να εμπιστεύεται αποκλειστικά τις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται από τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης του ΟΑΥ.

Οι πολίτες καλούνται να αγνοούν τέτοια μηνύματα, να μην ανοίγουν τους συνδέσμους και να τα διαγράφουν άμεσα, προκειμένου να προστατεύσουν τα προσωπικά και οικονομικά τους δεδομένα.



Πηγή: ΚΥΠΕ