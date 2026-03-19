Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε την Πέμπτη το αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, η οποία κατηγορείται σχετικά με υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με το Δικαστήριο να ξεκαθαρίζει ότι «δεν έχουν καταδειχθεί διαφοροποιητικά δεδομένα, ώστε να αφεθεί η κατηγορούμενη ελεύθερη», διατάσσοντας την παραμονή της υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, που έχει οριστεί για αύριο, στις 09:00.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει συνολικά 46 κατηγορίες, που αφορούν στη δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, στην παράνομη χρήση ακινήτων χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.





Τα «νέα δεδομένα» που επικαλέστηκε η υπεράσπιση

Κεντρικός άξονας της νέας αίτησης ήταν η επιμήκυνση του χρόνου κράτησης λόγω αναβολών, με την υπεράσπιση να προβάλλει τρεις βασικούς ισχυρισμούς, τον υπέρμετρο χρόνο κράτησης, τα εμπόδια στην προετοιμασία της υπεράσπισης και τις συνθήκες κράτησης με ισχυρισμούς περί «απάνθρωπης μεταχείρισης».

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του δικηγόρου υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού, η κατηγορούμενη τελεί υπό κράτηση εδώ και 22 μήνες, υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύει να παραμείνει φυλακισμένη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την πιθανή ποινή.

Τόνισε, επίσης, ότι η υπόθεση καθυστερεί λόγω προσθήκης 20 μαρτύρων, ενώ το ογκώδες μαρτυρικό υλικό βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετάφρασης.

Σε σχέση με τα εμπόδια στην προετοιμασία της υπεράσπισης, η υπεράσπιση κατήγγειλε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στις συναντήσεις με την κατηγορούμενη, καθώς και περιορισμούς στην αλληλογραφία, γεγονός που –κατά την ίδια– επηρεάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Για τις συνθήκες κράτησης και τους ισχυρισμούς περί απάνθρωπης μεταχείρισης, όπως ανέφερε το Δικαστήριο, η κατηγορούμενη, μέσω ένορκης δήλωσης, περιέγραψε σειρά περιστατικών.

Αναφέρθηκε στη διακοπή συνταγογραφημένων φαρμάκων για σοβαρές ημικρανίες, στην καταγγελία ότι της έγινε ένεση χωρίς συγκατάθεση, στην καταγγελία για εύρεση ψημένου κεφαλιού ποντικιού στο φαγητό της τον Ιούνιο του 2025, στα ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα που ακολούθησαν και στις λεκτικές επιθέσεις, λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα πιο πάνω συνιστούν «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση», κατά παράβαση του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.





Η καταγγελία για κεφάλι ποντικιού στο φαγητό

Ιδιαίτερη έμφαση στην απόφαση δίδεται στην καταγγελία της κατηγορούμενης ότι στις 27 Ιουνίου του 2025 εντόπισε στο φαγητό της «ψημένο κεφάλι ποντικιού».

Σύμφωνα με την ίδια, μετά την καταγγελία της, δέχθηκε πιέσεις από αξιωματικό των φυλακών να μην ενημερώσει τον δικηγόρο της, υπέστη σοβαρά ψυχολογικά, εντερικά και στομαχικά προβλήματα, καθώς επίσης αναγκάστηκε να αποφεύγει το φαγητό των φυλακών και να προμηθεύεται τροφή από την καντίνα.

Το περιστατικό αποτέλεσε βασικό πυλώνα της επιχειρηματολογίας της υπεράσπισης, η οποία έκανε λόγο για «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση».





Τι απάντησε το Δικαστήριο

Το Κακουργιοδικείο δεν αγνόησε τη σοβαρότητα της καταγγελίας, ωστόσο, κατέληξε ότι η υπόθεση ερευνάται κανονικά από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του, η καταγγελία υποβλήθηκε μέσω του δικηγόρου στις 11 Ιουλίου 2025, έγινε έλεγχος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στις 18 Ιουλίου, υπήρχε πρόθεση λήψης κατάθεσης, η οποία καθυστέρησε λόγω απουσίας του συνηγόρου στο εξωτερικό, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με κατάθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι το περιστατικό «τυγχάνει της δέουσας διερεύνησης», απορρίπτοντας ουσιαστικά τον ισχυρισμό περί συγκάλυψης ή αδράνειας.





Η θέση της κατηγορούσας Αρχής στο αίτημα αποφυλάκισης

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, αντέτεινε ότι δεν προκύπτουν νέα δεδομένα που να δικαιολογούν αποφυλάκιση, ότι δεν στοιχειοθετείται απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, ότι ο χρόνος κράτησης δεν είναι υπέρμετρος με βάση τη σοβαρότητα της υπόθεσης και ότι οι συνθήκες κράτησης έχουν βελτιωθεί αισθητά.





Η κρίση του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ζητήματα κακομεταχείρισης μπορούν και πρέπει να εξετάζονται, ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτείται σαφής και τεκμηριωμένη παρουσίαση στοιχείων.

Αναλύοντας τα δεδομένα, κατέληξε πως για τις συνθήκες κράτησης τα αρχικά προβλήματα φαίνεται να έχουν επιλυθεί από τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας πως το κελί διαθέτει βασικές υποδομές, όπως τουαλέτα, έπιπλα, φυσικό φωτισμό και εξαερισμό, ενώ υπάρχει πρόσβαση σε ντους τους ορόφου, όπου βρίσκεται το κελί της.

«Το παράπονο της είναι αβάσιμο», σημείωσε το Δικαστήριο.

Σε σχέση με το περιστατικό του φαγητού, το Δικαστήριο ανέφερε ότι η καταγγελία διερευνάται κανονικά, με το Δικαστήριο να επισημαίνει ότι ακολουθήθηκαν διαδικασίες και δεν υπήρξε αδράνεια, ενώ για τη φαρμακευτική αγωγή σημείωσε πως έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες και η κατηγορούμενη λαμβάνει πλέον κανονικά τα φάρμακά της.

«Δεν υπάρχει ιατρική μαρτυρία», αναφέρει στην απόφαση του, «που να αποδεικνύει κίνδυνο για την υγεία της».

Αναφορικά με την προετοιμασία υπεράσπισης, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, ωστόσο, πρόσθεσε «όχι άρνηση ή παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι έδωσε ήδη οδηγίες για παροχή μεταφραστή.

Σε ό, τι αφορά στη διάρκεια κράτησή της, το Δικαστήριο ανέφερε πως το ζήτημα εξετάζεται κατά περίπτωση.

«Δεδομένης της σοβαρότητας των κατηγοριών, με μέγιστη ποινή έως 14 έτη φυλάκισης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων, δεν διαπιστώνεται υπέρμετρος χρόνος ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση».

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία, το Κακουργιοδικείο κατέληξε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για διαφοροποίηση της προηγούμενης απόφασης κράτησης.

Η Εύα Ιζαμπέλα Κιουνζέλ παραμένει υπό κράτηση, με την υπόθεση να συνεχίζεται αύριο, 20 Μαρτίου του 2026, στις 09:00, με την εξέταση νέου μάρτυρα.



Διαβάστε επίσης: Καταχωρίστηκε η υπόθεση Φαίδωνος – Στις 2 Απριλίου ενώπιον Δικαστηρίου





Πηγή: ΚΥΠΕ