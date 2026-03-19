Καταχωρήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού υπόθεση που αφορά κατ’ ισχυρισμόν βιασμό σε βάρος του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Το δικαστήριο όρισε την 2α Απριλίου ως ημερομηνία κατά την οποία ο κατηγορούμενος θα παραπεμφθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λεμεσό.

Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο θα παρουσιαστεί αρχικά η υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο έχει ετοιμαστεί από την Αστυνομία. Μετά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, την ευθύνη για την τελική διαμόρφωση του κατηγορητηρίου θα αναλάβει η Νομική Υπηρεσία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κατηγορητήριο αναμένεται του επόμενου διαστήματος να επιδοθεί στο εν αργία Δήμαρχο Πάφου

Διαβάστε επίσης: Αγγελίδης: Η ανώτερη λειτουργός στοχοποιήθηκε επειδή κατήγγειλε διαφθορά (vid)

Πηγή: ΚΥΠΕ