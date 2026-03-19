Το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρεί στην εγκατάσταση νέας υποδομής παρακολούθησης δορυφόρων στην Κύπρο, επενδύοντας £17,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Register. Στόχος, οπως αναφέρεται είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης του διαστήματος και την προστασία κρίσιμων στρατιωτικών επικοινωνιών.

Το Πρόγραμμα Noctis-2

Το έργο, με την ονομασία Noctis-2, περιλαμβάνει προηγμένα οπτικά συστήματα και ενδεχομένως υπέρυθρο τηλεσκόπιο, επιτρέποντας συνεχή παρακολούθηση γεωστατικών τροχιών. Η δυνατότητα αυτή, γνωστή ως «persistent stare», δίνει τη δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης συγκεκριμένων σημείων στο διάστημα, σύμφωνα με προκαταρκτική ειδοποίηση διαβούλευσης με την αγορά που δημοσιεύθηκε στις 16 Μαρτίου.

Επιχειρησιακός έλεγχος από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί απομακρυσμένα από τη μονάδα No 1 Space Operations Squadron στη βάση RAF High Wycombe, ενώ τα δεδομένα θα μεταφέρονται στο National Space Operations Centre, ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου στο διάστημα.

Γιατί επελέγη η Κύπρος

Η Κύπρος προσφέρει ιδανικές συνθήκες λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του καθαρού ουρανού, που επιτρέπουν καλύτερη παρατήρηση δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά. Παράλληλα, η παρουσία των Βρετανικών Βάσεων, όπως η RAF Ακρωτηρίου, ενισχύει τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Κάλυψη «κενού» στην παρακολούθηση του διαστήματος

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το έργο έρχεται να καλύψει σημαντικό «κενό δυνατοτήτων» στην επιτήρηση του διαστήματος, ιδιαίτερα εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του αριθμού δορυφόρων και της πολυπλοκότητας πιθανών απειλών.

Προστασία του δικτύου Skynet

Κεντρικός στόχος είναι η προστασία του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Skynet, το οποίο χρησιμοποιείται για ασφαλείς στρατιωτικές επικοινωνίες. Το Noctis-2 θα επιτρέπει την καλύτερη ανίχνευση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Συνέχεια του Noctis-1

Το νέο σύστημα αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου έργου Noctis-1, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Spaceflux το 2023. Το Noctis-2 θα προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες παρακολούθησης τόσο σε χαμηλή όσο και σε γεωστατική τροχιά.

Προκλήσεις υλοποίησης

Η ανάπτυξη της εγκατάστασης συνοδεύεται από τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως οι καιρικές συνθήκες, η απομακρυσμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές και οι περιορισμοί λόγω γειτνίασης με άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Στρατηγική αναβάθμιση της Κύπρου

Η επένδυση ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, επεκτείνοντας τη σημασία της από τις αεροναυτικές επιχειρήσεις και στον τομέα της διαστημικής επιτήρησης

