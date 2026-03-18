Επεισόδιο κατά τη διάρκεια δειγματοληψιών για αφθώδη πυρετό σε μονάδα.

Όπως ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, υπήρξε παρεμπόδιση της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «κάποιοι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν στην προσπάθεια των κτηνιατρικών υπηρεσιών για δειγματοληψία, επικαλούμενοι κομμάτι της νομοθεσίας που λέει ότι πρέπει να εμβολιάσεις δεύτερη φορά και μετά από κάποιες μέρες να ληφθεί δείγμα».

Η κα Γεωργιάδου ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που είμαστε σε μολυσμένη περιοχή επιβάλλεται η επιδημιολογική διερεύνηση έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή η έκταση του προβλήματος.

«Είναι ανυπόστατο το να μην μας αφήσουν να πάμε να πιάσουμε δείγματα. Εννοείται ότι και μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εμβολιασμού, όπως λένε τα πρωτόκολλα στις 30 μέρες, θια επανέλθουμε παγκύπρια» είπε.