Με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και την ενημέρωση των μαθητών για τις προοπτικές που ανοίγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Γνώρισε την Ευρώπη: Από τις Θεμελιώδεις Αξίες στις Ευρωπαϊκές Σταδιοδρομίες».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Αραδίππου, Χριστόδουλου Πάρτου.

Ημερομηνία: Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026

Ώρα: 10:30 – 13:00

Χώρος: Αμφιθέατρο Λυκείου Αραδίππου

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Ανδρέας Κεττής, Επικεφαλής της Δημόσιας Διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεύθυνος του Προγράμματος Επισκεπτών από Τρίτες Χώρες στην ΕΕ.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν οι δόκιμοι πρέσβεις και πρέσβειρες του σχολείου, οι οποίοι απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να παρευρεθεί και να ενημερωθεί για τις αξίες, τις ευκαιρίες και τις επαγγελματικές διαδρομές που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.



