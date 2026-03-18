Θλίψη για την απώλεια του Μάριου εκφράζει το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, τονίζοντας πως πρόκεται για έναν νέο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινότητα.

Όπως αναφέρει, ο Μάριος εντάχθηκε στο Ίδρυμα το 2011, ξεκινώντας μια πορεία που σύντομα σημαδεύτηκε από ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα: μόλις έναν χρόνο αργότερα, έκανε το μεγάλο βήμα προς την επαγγελματική αποκατάσταση, αναλαμβάνοντας εργασία στον Δήμος Λευκωσίας. Εκεί υπηρέτησε για χρόνια με συνέπεια, υπευθυνότητα και αφοσίωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος, ο Μάριος ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του. Ήταν κοινωνικός, εξωστρεφής και ευγενικός, με βαθιά ευαισθησία και αυθεντικότητα στην έκφραση των συναισθημάτων του. Είχε μια σπάνια ικανότητα να δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του, ενώ η προθυμία του να συνεργαστεί και να βοηθήσει τον καθιστούσε ιδιαίτερα αγαπητό.

Ο δυναμισμός του και η φυσική του παρουσία τον ανέδειξαν πολλές φορές σε άτυπο «αρχηγό» της ομάδας, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων. Παράλληλα, η αγάπη του για τον χορό και το τραγούδι αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς του.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, ωστόσο, όπως επισημαίνει το Ίδρυμα, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις στιγμές, τα χαμόγελα και την αγάπη που μοιράστηκε με όσους τον γνώρισαν.

«Και κάπου εκεί, σε έναν άλλο ουρανό, θα συνεχίζει να χορεύει το ζεϊμπέκικό του… όπως μόνο εκείνος ήξερε», αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό.