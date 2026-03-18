Απειροελάχιστη είναι η πιθανότητα να επηρεαστεί η ατμόσφαιρα της Κύπρου από χημικούς ρύπους μέσω επεισοδίων σκόνης που ενδέχεται να συνδέονται με εχθροπραξίες στην περιοχή, δήλωσε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Χρύσανθος Σαββίδης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι με βάση επιστημονικά δεδομένα και αναλύσεις που έγιναν στο παρελθόν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις εχθροπραξιών στην περιοχή της Συρίας και του Ισραήλ, δεν εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις ουσιών που να σχετίζονται με χρήση χημικών όπλων.

Όπως εξήγησε, το Τμήμα συλλέγει δείγματα σκόνης από την ατμόσφαιρα και τα αποστέλλει για ανάλυση στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εξετάζει περίπου 40 διαφορετικές χημικές ουσίες που είναι γνωστό ότι μπορεί να προέρχονται από χρήση χημικών όπλων.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο λειτουργό, ακόμη και αν υπάρχει πιθανή παρουσία τέτοιων ουσιών, αυτή βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από το όριο ανίχνευσης των οργάνων, κάτι που σημαίνει ότι τυχόν απειροελάχιστη συγκέντρωση στη σκόνη δεν επηρεάζει την ατμόσφαιρα.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι ο λόγος είναι «απλός και επιστημονικά τεκμηριωμένος», καθώς οι συγκεκριμένες χημικές ουσίες έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα και δεν είναι δυνατό να ταξιδέψουν σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Πρόσθεσε ότι αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση του Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από την Κύπρο σε σχέση με τη Συρία και το Ισραήλ.

Όπως είπε, για να υπάρξει πιθανότητα επηρεασμού της Κύπρου, θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις: να βρίσκονται σε εξέλιξη εχθροπραξίες κοντά σε ερημικές περιοχές και να εκδηλωθεί επεισόδιο σκόνης που να κινείται από εκείνη την περιοχή προς την Κύπρο.

Αναφερόμενος στην κατάσταση σήμερα, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ποιότητας Αέρα είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ σημείωσε ότι ούτε τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε οποιαδήποτε επίδραση από τέτοιο επεισόδιο.

Εξήγησε επίσης ότι τα επεισόδια σκόνης παρακολουθούνται από το Τμήμα Μετεωρολογίας ως μετεωρολογικό φαινόμενο, μέσω ειδικών μοντέλων, με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Τμήμα, ως αρμόδια αρχή για την ποιότητα του αέρα, καταγράφει μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σε επίπεδο εδάφους, δηλαδή στο ύψος όπου αναπνέει ο άνθρωπος, με σταθμούς τοποθετημένους περίπου στο ενάμισι με δύο μέτρα από το έδαφος, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Σε σχέση με πιθανό επεισόδιο σκόνης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ο κ. Σαββίδης είπε ότι δεν επηρέασε την Κύπρο, προσθέτοντας ότι οι βροχές λειτούργησαν θετικά, καθώς «ξεπλένουν» την ατμόσφαιρα, χωρίς να καταγράφεται οποιοσδήποτε σχετικός ρύπος στα όργανα μέτρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ