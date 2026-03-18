Φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε βοηθητική οικία στην περιοχή Γερμασόγειας, της επαρχίας Λεμεσού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο Πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, προκλήθηκαν ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό, ενώ από τον καπνό, ζημιές υπέστη και ο υπόλοιπος χώρος.

Οι ένοικοι απουσίαζαν από την οικία τους κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μετά από διερεύνηση, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από πρόβλημα σε ηλεκτρική συσκευή.