Φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε βοηθητική οικία στην περιοχή Γερμασόγειας, της επαρχίας Λεμεσού.
Στο σημείο έσπευσαν δύο Πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, προκλήθηκαν ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό, ενώ από τον καπνό, ζημιές υπέστη και ο υπόλοιπος χώρος.
Οι ένοικοι απουσίαζαν από την οικία τους κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Μετά από διερεύνηση, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από πρόβλημα σε ηλεκτρική συσκευή.