Η Αστυνομία συνέλαβε 29χρονο στη Λευκωσία για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Aναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, χθες γύρω στις 12:20 το μεσημέρι, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο στην επαρχία Λευκωσίας, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγείτο από 29χρονο, από τον οποίο ζητήθηκε να προβεί σε ναρκοτεστ. Ωστόσο, αυτός αρνήθηκε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έρευνα που ακολούθησε στο ντουλαπάκι του συνοδηγού του οχήματός εντοπίστηκε ένα σακουλάκι το οποίο περιείχε περί τα δύο γραμμάρια κάνναβη. Στην προσπάθεια των μελών της Τροχαίας να συλλάβουν τον 29χρονο για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών, αυτός έσπρωξε τα δύο μέλη της Τροχαίας και άρχισε να τρέχει με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη του.

Ακολούθησε καταδίωξη του 29χρονου κατά την οποία ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί στον αέρα, ενώ στην προσπάθεια διαφυγής του 29χρονου, αυτός έριξε στο έδαφος διάφορα αντικείμενα.

Αφού ο 29χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, κατά τον έλεγχο των αντικειμένων που έριξε στο έδαφος διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τέσσερα σακουλάκια τα οποία περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 30 γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του 29χρονου από μέλη της ΥΚΑΝ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα, πέντε σακουλάκια τα οποία περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 30 γραμμαρίων, και το χρηματικό ποσό των 4.770 ευρώ, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.