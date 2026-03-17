Δύο πράγματα, τα οποία χαρακτήρισε σημαντικά, την πρόληψη και τον συντονισμό, ανέδειξε ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος στην πρώτη Συντονιστική Σύσκεψη με θέμα «Μηχανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών», που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λακατάμεια, μετά τον διορισμό του ως Εθνικού Συντονιστή Πυρκαγιών.

Ο Αρχιπύραρχος σημείωσε ότι ο συντονισμός των υπηρεσιών δεν είναι εύκολος, ωστόσο αν ακολουθηθούν τα ειδικά εθνικά σχέδια θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε προκύψει, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα υφιστάμενα σχέδια.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν προϊστάμενοι ή εκπρόσωποι όλων των αρμόδιων κρατικών Τμημάτων και Υπηρεσιών, καθώς και ΓΔ Υπουργείων και ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Ανδρέας Κιτρομηλίδης.

Κατά τη σύσκεψη, το Υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια για αντιμετώπιση πυρκαγιών θα ενισχυθεί με 7 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα μέχρι την 1 Μαΐου.

Παράλληλα, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Τμήμα Δασών διαβεβαιώνουν ότι θα καταβάλουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ούτως ώστε να μην ξεκινήσει μία πυρκαγιά, αλλά αν ξεκινήσει να μειώσουν τις πιθανότητες αυτή να επεκταθεί.

Στην εισαγωγική του ομιλία κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Εθνικός Συντονιστικής Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος είπε ότι κάλεσε σήμερα όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για να συζητήσουν πριν από την αντιπυρική περίοδο, να βάλουν τα πλάνα τους, τα σχέδια τους κάτω, να μιλήσουν με την κάθε Υπηρεσία ξεχωριστά για το τι έκαναν μέχρι σήμερα, για το τι θα κάνουν σε εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα, «για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε καταστροφή».

«Ο ρόλος που έχουμε να επιτελέσουμε όλοι είναι εξαιρετικά σημαντικός. Εγώ δύο πράγματα έχω να πω τα οποία είναι σημαντικά, το ένα είναι η πρόληψη και ο άλλος ο συντονισμός», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο συντονισμός τόσων υπηρεσιών δεν είναι εύκολος.

Εξέφρασε ταυτόχρονα όμως τη βεβαιότητα ότι αν ακολουθηθούν τα ειδικά εθνικά σχέδια, «είναι δεδομένο ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε έρθει».

Τόνισε ότι, «εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μειώσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσει και να επεκταθεί μια πυρκαγιά», προσθέτοντας ότι «με τη φύση δεν τα βάζει κανένας και για αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές».

Επεσήμανε, επίσης, ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα σχέδια τα οποία υπάρχουν, διότι κάθε υπηρεσία έχει ένα δικό της, υπηρεσιακό, το οποίο αν το ψάξουν, είπε, θα διαπιστωθεί ότι χρονολογείται, προσθέτοντας ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα το δει το δικό της σχέδιο, «ΠΥΡΣΟΣ» και το Τμήμα Δασών το σχέδιο «Ήφαιστος» για να τα αναθεωρήσουν.

Είπε, παράλληλα, ότι θα έχουν καθημερινή επαφή με το Τμήμα Μετεωρολογίας και εάν σε μια περιοχή οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, η υγρασία είναι μηδενική, οι άνεμοι θα είναι 8 μποφόρ, 48 ώρες πριν θα κάνουν σύσκεψη και θα καθορίζουν γραμμές στην κάθε Υπηρεσία και θα ενεργοποιούν τον μηχανισμό πριν να φτάσουν εκείνες οι 48 ώρες.

Κάλεσε, επιπρόσθετα, τις Υπηρεσίες να προβαίνουν σε ασκήσεις ετοιμότητας.

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε, ακόμη, πως θέλουν καδενοφόρα στα αυτοκίνητα φέτος, διότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να σταματήσει μια πυρκαγιά στην ύπαιθρο.

Σημείωσε ότι έχουν ζητήσει να δημιουργηθούν και άλλοι σταθμοί υπαίθρου γιατί οι αποστάσεις που υπάρχουν σήμερα είναι μεγάλες και δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις αποστάσεις.

«Αντιμετωπίζεται θετικά από το κράτος και ξεκίνησαν και γίνονται προσπάθειες για να στήσουν άλλους σταθμούς υπαίθρου και άλλο προσωπικό για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε πιο γρήγορα τις πυρκαγιές», συμπλήρωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι έχουμε τοποθετήσει κάμερες σε όλες τις επαρχίες που θα λειτουργούν 24ώρες το 24ωρο για να δίνουν εικόνα αν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση ανίχνευσης καπνού ή πυρκαγιάς, ενώ θα τοποθετηθούν κάμερες και σε βιομηχανικές περιοχές και σε δάση και στην ύπαιθρο. «Για να μπορέσουμε 365 μέρες να έχουμε ενημέρωση για οποιαδήποτε πυρκαγιά. Πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του νέου χρόνου θα μπορέσει να λειτουργήσει και αυτό το σύστημα των καμερών», πρόσθεσε.

Ο κ. Λογγίνος επανέλαβε ότι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο, να μειώσουν τις πιθανότητες να ξεκινήσει και να επεκταθεί μία πυρκαγιά. «Και το ξαναλέω ότι με τη φύση δεν τα βάλει κανένας γιατί οι συνθήκες της περσινής πυρκαγιάς ήταν τόσο εξαιρετικά δύσκολες, οι οποίες δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Όμως σώσαμε ζωές και σώσαμε και άλλα σπίτια, τα οποία θα καταστρέφονταν», σημείωσε.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Έλικκος Ηλία, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για να προετοιμαστούμε καλύτερα», προσθέτοντας ότι εννοεί την Πολιτική Άμυνα, την Υπηρεσία Θύρα, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για να προλάβουμε την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και να κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι στο Υπουργείο κάνουν συσκέψεις προκειμένου να δουν με ποιο τρόπο θα προετοιμαστούν καλύτερα.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι το νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας τέλειωσε από πλευράς τους και οδεύει στη Βουλή. Είπε ότι θα συζητηθεί πιθανότατα από τη νέα Βουλή και εξήγησε ότι με τη ψήφιση του θα δημιουργηθεί νέα Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση όχι μόνον των πυρκαγιών, αλλά και των άλλων ζητημάτων που αφορούν σεισμούς κι άλλες πιθανές καταστροφές. «Υπάρχει θέληση από τον Υπουργό Εσωτερικών γιατί πέρσι είναι γεγονός είχαμε ένα πρόβλημα με τα βυτιοφόρα που ζητήσετε και άλλα έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να είμαστε έτοιμοι καλύτερα και ελπίζουμε να έχουμε την αρωγή και τη βοήθεια από το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό», συμπλήρωσε.

Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Στέλιος Κουντούρης, στη δική του τοποθέτηση είπε ότι το Υπουργείο ετοίμασε υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει το πώς η Εθνική Φρουρά μπορεί να βοηθήσει στο θέμα και της πυρασφάλειας αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει και εκδήλωση πυρκαγιών, και γενικά τι μέσα διαθέτουν για να βοηθήσουν.

Πτητικά μέσα

Ο Διευθυντής Εξοπλισμών του Υπουργείου, Παναγιώτης Συμεού, στη δική του τοποθέτηση αναφορικά με τα πτητικά μέσα και σε σχετική ερώτηση του Αρχιπύραρχου είπε ότι υπάρχουν 11 πτητικά μέσα από την 1η του Μάη, αλλά από την 1η Απριλίου θα υπάρχουν 4 αεροπλάνα.

«Επειδή προέκυψε ένα θέμα δικαστικό με τα 4 ελικόπτερα, υπολογίζουμε ότι θα υπογράψουμε τη συμφωνία γέφυρα για τα 4 ελικόπτερα την ερχόμενη Παρασκευή και τους δώσαμε μέχρι και 30 μέρες να τα φέρουν», είπε συμπληρώνοντας ότι μέχρι τις 20 του Απρίλη θα υπάρχουν και 4 ελικόπτερα, δηλαδή θα 8 πτητικά μέσα, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα και θα προστεθούν την 1η του Μάη ακόμα 3 αεροπλάνα, δηλαδή θα έχουμε 8 + 3= 11.

«Αν έρθουν και τα ιορδανικά αντιλαμβάνεστε θα έχουμε συν 2», είπε προσθέτοντας ότι «αν δεν έρθουν θα δούμε πώς μπορούμε, αν χρειαστεί, και θα μας το πείτε εσείς που είσαστε καθαρά επιχειρησιακοί, να κάνουμε εμείς τις απαιτούμενες ενέργειες για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε επιπλέον πτητικά μέσα εάν χρειάζονται».

Πλησιάζει η αντιπυρική περίοδος

Ο Εθνικός Συντονιστικής Πυρκαγιών σε δηλώσεις του στο περιθώριο της σύσκεψης είπε ότι πλησιάζει η αντιπυρική περίοδος.

«Το πρώτο που μετρά σίγουρα είναι η πρόληψη, για αυτό έχουμε καλέσει σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες, τμήματα για να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές από τις δύο υπηρεσίες, το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ούτως ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσει μία πυρκαγιά», δήλωσε. «Εάν όμως συμβεί, τότε θα ξεκινήσει ο συντονισμός των υπηρεσιών, για αυτό είμαστε και σήμερα εδώ να συντονίσουμε και να ακολουθήσουμε τα ειδικά εθνικά σχέδια, όπως προβλέπουν, ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός και να μπορέσουμε να κατασβήσουμε μία πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί και προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα», πρόσθεσε.

«Θα καταβάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας, ούτως ώστε να μην ξεκινήσει μία πυρκαγιά, αλλά αν ξεκινήσει να μειώσουμε τις πιθανότητες αυτή να επεκταθεί. Θα ήθελα ξεκάθαρα να πω όμως ότι οι ανθρωπογενείς, οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα και ξαναλέω ότι είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο να ξεκινήσει και να επεκταθεί μια πυρκαγιά», σημείωσε.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, στις δικές του δηλώσεις, αφού συνεχάρη τον κ. Λογγίνο για το διορισμό του ως Συντονιστής Πυρκαγιών, είπε ότι ως Τμήμα Δασών προετοιμάζονται και είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν την 1η Απριλίου στην νέα αντιπυρική περίοδο που έχουν να αντιμετωπίσουν.

«Η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και κυρίως με την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι δεδομένη, θα πράξουμε το μέγιστο δυνατό. Ως Τμήμα Δασών έχουμε προχωρήσει ήδη σε μέτρα πρόληψης, όπως είναι η διαχείριση βλάστησης κατά μήκος σημαντικών δρόμων που περικλείουν κοινότητες, μοναστήρια ή μεγάλης οικολογικής αξίας περιοχές», είπε. Σημείωσε ότι συνεχίζουν με τα μέτρα πρόληψης, όπως είναι για πρώτη φορά η ελεγχόμενη βόσκηση. «Σήμερα θα είχαμε ελεγχόμενη καύση την οποία ακυρώσαμε, θα την κάνουμε αύριο, προχωρούμε και στις 3 δασικές περιφέρειες με ελεγχόμενες καύσεις. Αυτό είναι ένα νέο μέτρο για το Τμήμα Δασών, για τον τόπο μας, με στόχο να ασφαλίσουμε, να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, ούτως ώστε να μπορούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ανταποκρίνονται στον ύψιστο βαθμό όταν έχουμε περιστατικά», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ τι αλλάζει από φέτος, ο κ. Λογγίνος είπε ότι σίγουρα έχουν ληφθεί μέτρα να βελτιώσουμε το σύστημα.

«Υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ετοιμάσει ομάδες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες, επισκέπτονται όλες τις κοινότητες, μιλούν μαζί με τους Κοινοτάρχες, υποδεικνύουν τους χώρους τους οποίους θα πρέπει να γίνουν αντιπυρικές λωρίδες, να καθαριστούν οι σκυβαλότοποι, να ελεγχθούν τα υδροστόμια και ό,τι άλλο πρέπει να γίνει από πλευράς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Τμήματος Δασών και κοινοτήτων για να βελτιωθεί η κατάσταση», δήλωσε.

Όπως είπε δημιουργούνται ιδιωτικές ομάδες με Drones, οι οποίες θα βοηθούν ούτως ώστε καθημερινά να παρατηρούνται οι περιοχές, οι επικίνδυνες ιδιαίτερα περιοχές για άμεση ενημέρωση όσον αφορά την έναρξη πυρκαγιών και να μπορούν οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν άμεσα.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι προχωρούν στην πρόσληψη 60 εργατών πυρόσβεσης, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν άμεσα για να ενισχύσουν την ύπαιθρο, θα ενισχύσουν τα περίπολα για να μπορέσουν να επιτηρούν τις περιοχές.

«Παράλληλα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθούν νέοι σταθμοί υπαίθρου, ούτως ώστε να μειώσουμε τις αποστάσεις», είπε. Επίσης, προωθείται «Ο περί εθελοντών νόμος», ο οποίος θα προωθηθεί σύντομα στην Ολομέλεια της Βουλής, που θα δώσει ένα εργαλείο χρησιμοποίησης των εθελοντών όταν προκύπτει ανάγκη.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι ενισχύεται ο στόλος των οχημάτων και ό,τι άλλο χρειάζεται.

«Προχωρούμε σε μία δημιουργία ολιστικού συστήματος με το Τμήμα Δασών, το οποίο θα είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Ήδη έχουν προκηρυχθεί κάποιες προσφορές με σκοπό παρακολούθηση όλων των βιομηχανικών περιοχών στις πόλεις και παράλληλα θα επιβλέπεται περίπου το 80% των δασών και της υπαίθρου, ο οποίος αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιείται μόλις ξεκινήσει να βγαίνει καπνός ή να ξεκινήσει μια εστία πυρκαγιάς», δήλωσε. Παράλληλα, θα δουν τα ειδικά εθνικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιούνται άμεσα.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για τα εναέρια μέσα, ο κ. Λογγίνος είπε ότι την ευθύνη πλέον έχει η Εθνική Φρουρά, έχουν ενημερωθεί ότι 1η Απριλίου «θα έχουμε 4 πτητικά μέσα, 4 αεροπλάνα της δυναμικότητας των 3000 λίτρων για να μπορούν να επιβλέπουν την περιοχή και παράλληλα μέχρι την 1η Μαΐου έχουμε διαβεβαίωση ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας 11 πτητικά μέσα».

«Παράλληλα, υπάρχουν και τα δύο άλλα πτητικά μέσα, τα οποία γίνονται κάποιες διεργασίες, μπορεί να ενισχυθεί ο στόλος μέχρι τα 13, αλλά θα πούμε ότι έχουμε και τα δευτερεύοντα, τα οποία είναι της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και θα πούμε ότι όσες φορές έχουμε χρειαστεί τις Βάσεις μας έχουν ενισχύσει με τα δύο τα δικά τους πτητικά μέσα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο των ίδιων των κοινοτήτων ο κ. Λογγίνος είπε ότι στην πρόληψη εμπλέκονται το Υπουργείο Εσωτερικών, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες έχουν ευθύνη να μιλούν μαζί με τους Κοινοτάρχες.

«Παράλληλα, με δικές μας ομάδες, έχουμε ενισχύσει την παρατήρηση των περιοχών υπαίθρου και σίγουρα μετά από μία εύλογη χρονική περίοδο θα γίνουν ξανά επισκέψεις μαζί με τους Κοινοτάρχες για να δούμε αν έχουν υλοποιηθεί αυτά τα οποία έχουμε. Σίγουρα, το ειδικό εθνικό σχέδιο προβλέπει μια συντονιστική ομάδα χειρισμού κρίσεων και την υπουργική. Θα καλείται η συντονιστική, εάν φαίνεται ότι εξελίσσεται σε κρίση θα μεταβούμε στο ΚΔΕΔ, εκεί θα είναι η Συντονιστική Επιτροπή για να μιλούμε όλοι με τις υπηρεσίες μας, να δούμε ποια μέσα έχουμε, πώς προχωρά η επέκταση της πυρκαγιάς και αν μπορούμε με τις δυνατότητες στις οποίες έχουμε για να πιάσουμε την πυρκαγιά», σημείωσε.

Εάν εξελίσσεται, συνέχισε, σε κρίση και είναι δύσκολη κατάσταση, τότε θα κληθούν οι έξι Υπουργοί, η υπουργική ομάδα χειρισμού κρίσεων, «ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για επιπρόσθετη βοήθεια είτε σε πτητικά μέσα είτε σε χερσαίες δυνάμεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το ειδικό εθνικό σχέδιο και να ενεργοποιήσουμε όλο το μηχανισμό».

Σε παρέμβαση του, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών είπε ότι το πρόβλημα είναι κυρίως οι πυρκαγιές υπαίθρου.

«Κάνουμε τα πάντα, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια των ίδιων των Κοινοτήτων, διότι εντός των Κοινοτήτων δεν μπορούμε να επέμβουμε πολλές φορές», τόνισε. Αναφέρθηκε σε βλάστηση, ότι πρέπει να αραιώσουν δέντρα, να φύγουν δέντρα κυρίως πεύκα, τα οποία είναι πάνω από τις στέγες των σπιτιών, πάνω από τις κατοικίες. «Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να επέμβουμε ως πυροσβεστικές δυνάμεις», σημείωσε.

Όπως είπε, δεν μπορούν οι δύο υπηρεσίες να εμπλακούν σε όλα τα επίπεδα.

«Εντός των Κοινοτήτων θα πρέπει οι ίδιες οι Κοινότητες να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εδώ είμαστε να τους βοηθήσουμε σε ό,τι χρειάζονται», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ