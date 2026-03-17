Το αντιτορπιλικό HMS Dragon τύπου 45 του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας έπλευσε το πρωί της Τρίτης (17/3) στη Μεσόγειο Θάλασσα και έφτασε στο Γιβραλτάρ, καθώς συνεχίζει την αποστολή του προς την Ανατολική Μεσόγειο και το Ακρωτήρι της Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ukdefencejournal, το πλοίο εντοπίστηκε σήμερα το πρωί κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, καθώς διέσχιζε τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο.

Tο πολεμικό πλοίο, με βάση το Πόρτσμουθ, κατευθύνεται προς τα ύδατα ανοικτά της Κύπρου, όπου αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.





HMS Dragon arrivant à Gibraltar ce matin.



Il s’agit très probablement d’une escale technique ou logistique.



Source : @Gibdan1



Note : Le dragon rouge n’est peint que du côté bâbord pic.twitter.com/EsUgHdD5fF — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) March 17, 2026

Το σκάφος αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Μαρτίου μετά από μια περίοδο προετοιμασίας.

Σκοπός της αποστολής του είναι η ενίσχυση της προστασίας του βρετανικού προσωπικού και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, η οποία πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε επιθέσεις από drones.

Οι βρετανικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν την προέλευση του drone, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι πιθανολογείται ιρανικής κατασκευής μέσο, με ρωσική τεχνολογία, το οποίο ενδεχομένως εκτοξεύθηκε από Λίβανο ή Ιράκ.





Το περιστατικό λειτούργησε ως καμπανάκι για τη στρατιωτική έκθεση της Κύπρου λόγω των βρετανικών βάσεων και της ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Είχαν προηγηθεί και άλλα βρετανικά μέτρα, όπως η αποστολή δύο ελικοπτέρων Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει και άλλες αεροπορικές και αντιαεροπορικές ενισχύσεις στην περιοχή. Η άφιξη του Dragon έρχεται να προσθέσει το ναυτικό σκέλος σε αυτή την ομπρέλα προστασίας.



Διαβάστε επίσης: Επιστρέφει Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Ford-«Καιγόταν για 30 ώρες», λέει η ΝΥΤ





Πηγή: Πρώτο Θέμα