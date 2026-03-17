Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναμένεται αύριο Τετάρτη να δέσει στο λιμάνι της Σούδας για επισκευές και ανεφοδιασμό, μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν λίγες μέρες και κράτησε περισσότερες από 30 ώρες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες στους χώρους των πλυντηρίων του πλοίου και εξαπλώθηκε μέσω των αεραγωγών σε διάφορα τμήματα, προκαλώντας προβλήματα σε δεκάδες μέλη του πληρώματος. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους και αναγκάζονται να κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους. Η φωτιά προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο ναύτες, χωρίς όμως να απειλείται η ζωή τους. Παρά τις συνθήκες αυτές, οι επίσημες ανακοινώσεις του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις μάχης του πλοίου δεν επηρεάστηκαν.

Το USS Gerald R. Ford, που έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο αποστολής 10 μηνών, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα και με τις τουαλέτες του. Η φωτιά προκάλεσε επιπλέον προβλήματα στην καθημερινότητα των περίπου 4.500 μελών του πληρώματος, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» τόσο στα πλοία όσο και στα πληρώματα, καθώς η παράταση της αποστολής καθυστερεί προγραμματισμένες επισκευές και επιβαρύνει τον εξοπλισμό. Μετά την επισκευή και τον ανεφοδιασμό στη Σούδα, το πλοίο δεν αναμένεται να συνεχίσει επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή αλλά θα επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Η επιστροφή του πλοίου στη Σούδα προκαλεί αντιδράσεις από σωματεία και φορείς των Χανίων, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην παρουσία της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ και στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές αποστολές.

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί σε συλλαλητήριο την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις 19:00 στην Αγορά, με σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!». Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργατικά σωματεία, αγροτικοί σύλλογοι, αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές και μαθητές, απαιτώντας την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το κλείσιμο των βάσεων στη Σούδα και σε όλη τη χώρα, την επιστροφή των πολεμικών πλοίων από αποστολές στο εξωτερικό και την αποφυγή επιβάρυνσης των εργαζομένων από τις συνέπειες του πολέμου.

Το δημοσίευμα των NYT: «Η φωτιά στο USS Gerald R. Ford έκαιγε για 30 ώρες»

Εντωμεταξύ, μεγαλύτερες φαίνεται ότι ήταν οι διαστάσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή καθώς σύμφωνα με τους New York Times οι φλόγες που ξεπήδησαν από τους χώρους των πλυντηρίων, έκαιγαν για περισσότερες από 30 ώρες με δεκάδες μέλη του πληρώματος να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι η φωτιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ περιορίστηκε, δεν σχετίζεται με μάχες και προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο ναύτες που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Αν και κατά την ίδια ανακοίνωση οι επιχειρήσεις μάχης στο πλοίο των 100.000 τόνων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, το δημοσίευμα των ΝΥΤ παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και αναφορές μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, σύμφωνα με πληροφορίες στον αεραγωγό ενός στεγνωτηρίου πριν εξαπλωθεί μέσω των αεραγωγών σε διάφορα άλλα σημεία του σκάφους.

Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.

Το USS Gerald R. Ford Read ξεκίνησε την τελευταία αποστολή του από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια εστάλη στην Καραϊβική στο πλαίσιο του κλοιού που έστησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ειδικοί εξηγούν ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» σε πλοία και πληρώματα. Τα προγράμματα συντήρησης συντονίζονται αυστηρά σε ολόκληρο το στόλο, και η παράταση της αποστολής ενός αεροσκάφους μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για αποστολές μικρότερης διάρκειας.