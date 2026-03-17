Οδικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 17 Μαρτίου, στην περιοχή της Αγλαντζιάς της επαρχίας Λευκωσία, κατά μήκος της Λεωφόρου Λάρνακος, κοντά από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.

Σύμφωνα με το RoadReportCY, οδηγός που βρισκόταν στο σημείο, το τροχαίο συνέβη γύρω στις 13:30, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στη μέση διασταύρωσης με φώτα τροχαίας, την ώρα που επιχειρούσαν να στρίψουν. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στα δύο αυτοκίνητα.



Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν σε διερχόμενο όχημα δείχνουν δύο σκούρα αυτοκίνητα με σοβαρές ζημιές στη διασταύρωση, με το ένα όχημα να έχει υποστεί πρόσκρουση στο μπροστινό μέρος ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένο κατά μήκος της λωρίδας. Τα συντρίμμια και η διακοπή της κυκλοφορίας συνέβαλαν στην άμεση δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή.







Όπως αναφέρε στην ίδια ανάρτηση, λίγο μετά τη σύγκρουση, ένα λευκό λεωφορείο που μετέφερε μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έφτασε στον τόπο του συμβάντος. Το προσωπικό βοήθησε στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της αυξανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη διατήρηση της τάξης στη πολυσύχναστη διασταύρωση.



Επίσης, σύμφωνα με την ανάρτηση του RoadReportCY, εντοπίστηκε ασθενοφόρο να κατευθύνεται προς τον τόπο του συμβάντος από τον κυκλικό κόμβο της Αθαλάσσας, υποδηλώνοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας αποστάλησαν αμέσως.



Το συμβάν προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να φτάνει, σύμφωνα με αναφορές, σε χαοτικά επίπεδα, καθώς τα οχήματα σχημάτιζαν ουρά κατά μήκος της Λεωφόρου Λάρνακος και των γύρω δρόμων.

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης: Λευκωσία: Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που πρόσκρουσε σε περιτοίχισμα κτιρίου