Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Παρασκευή, 27 Μαρτίου μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00 από τους οδηγούς λεωφορείων που είναι μέλη της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δύο συντεχνίες.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης και τις επιπτώσεις στους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων, "δυστυχώς δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση".

Αναφέρεται ότι έγιναν εισηγήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης για τον κόκκινο σηματοδότη, "ώστε να αποφεύγονται τα απότομα φρεναρίσματα, τα οποία δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες".

"Υπενθυμίζουμε ότι ένα λεωφορείο δεν μπορεί να ακινητοποιηθεί απότομα, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω του ότι μεταφέρει επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων είναι καθήμενοι χωρίς ζώνη ασφαλείας ή όρθιοι", αναφέρεται.

Οι συντεχνίες απολογούνται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στο επιβατικό κοινό.

Πηγή: ΚΥΠΕ