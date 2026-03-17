Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (Ε.ΚΥ.ΣΥ.) χαιρετίζει μέσω ανακοίνωσης την ψήφιση από τη Βουλή της νέας νομοθεσίας που αφορά τα ασφάλιστρα ευθύνης έναντι τρίτου για τους ηλικιωμένους οδηγούς.

Στην ανακοίνωση της Ε.ΚΥ.ΣΥ. σημειώνεται πως με βάση τη νομοθεσία οι επηρεαζόμενοι που δεν θα ικανοποιούνται από τις χρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στον ασφαλιστή τους.

Όπως προσθέτει η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων, οι επηρεαζόμενοι μπορούν επίσης να προσφύγουν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ή να υποβάλουν καταγγελία στον Έφορο Ασφαλίσεων, ο οποίος, εφόσον διαπιστώσει παράβαση της νομοθεσίας, έχει το δικαίωμα επιβολής προστίμου ύψους μέχρι 10.000 ευρώ.

«Με τη νέα νομοθεσία τίθενται πλέον σαφή όρια, καθώς η ηλικία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μοναδικό ή αποκλειστικό κριτήριο για άρνηση ασφάλισης ή για αυξήσεις στα ασφάλιστρα χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, η Ε.ΚΥ.ΣΥ. καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της νομοθεσίας και να δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΚΥΠΕ