Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χοιροτρόφων, που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα, στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, εκφράζεται η ικανοποίησή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας "για το προσωπικό του ενδιαφέρον και τη σαφή πολιτική βούληση που επιδεικνύει για την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων της χώρας". Όπως αναφέρουν, η έγκαιρη παρέμβασή του και οι στοχευμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί αποδεικνύουν έμπρακτα την αναγνώριση της σημασίας του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί και την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και λειτουργούς που συνέβαλαν ενεργά, όπως σημειώνει, στη διαμόρφωση και εξαγγελία των σχετικών μέτρων. "Η συνεργασία και η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας αυτή την περίοδο", αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ο κτηνοτροφικός τομέας, και ειδικότερα η χοιροτροφία, αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, συνεισφέροντας στην επάρκεια βασικών τροφίμων, στηρίζοντας την αγροτική ανάπτυξη και δημιουργώντας σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα σε συναφείς κλάδους.

"Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, τα μέτρα της Πολιτείας ενισχύουν την ανθεκτικότητα και θέτουν τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Ο Σύνδεσμος μας, παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή για το μέλλον της χώρας", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ