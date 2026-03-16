Με ανάρτησή του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, Σταύρος Χατζηγιάννης, απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν τη διέλευση σε συγκεκριμένους δρόμους, μετά των εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Όπως αναφέρει στο βίντεο που ανήρτησε, πρέπει να μηδενιστεί η πιθανότητα μεταφοράς του ιού.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, εντοπίστηκαν νέα κρούσματα του ιού σε δύο μονάδες στο Γέρι και στο Δάλι.

Διαβάστε επίσης: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε Γέρι και Δάλι