Εντοπίστηκαν δύο νέα κρούσματα σε δύο νέες μολυσμένες ζώνες των 3 και 10 χλμ., που δημιουργήθηκαν στο Γέρι και στο Δάλι, στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων ανήλθε σε 41, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, σε διάσκεψη Τύπου για το θέμα του αφθώδους πυρετού, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στη Λευκωσία.

Το ένα κρούσμα εντοπίστηκε σε βουστάσιο στο Γέρι, στο οποίο βρίσκονται 70 αγελάδες, ενώ το άλλο κρούσμα εντοπίστηκε σε φάρμα αιγοπροβάτων στο Δάλι, στην οποία βρίσκονται περίπου 1700 αιγοπρόβατα, είπε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι τα νέα κρούσματα στο Δάλι και στο Γέρι οφείλονται σε προηγούμενες μετακινήσεις ζώων που ήταν μολυσμένα ή είχαν μολυνθεί από γειτονικά υποστατικά.

Την ίδια ώρα, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι έχουν θανατωθεί όλα τα ζώα από 16 μολυσμένες μονάδες. Ανέφερε, επίσης, ότι μέχρι στιγμής παγκυπρίως έχουν διενεργηθεί εμβολιασμοί άνω του 76% στα βοοειδή και άνω του 42% στα αιγοπρόβατα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί και παράγεται εμβόλιο για χοίρους, το οποίο αναμένεται να καταφθάσει στην Κύπρο εντός του Μαρτίου ή στις αρχές του Απριλίου.

Παράλληλα, είπε ότι «προχωρούν οι διαδικασίες εκτίμησης των ζώων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα και στις θανατώσεις των υπολοίπων ζώων». Ανέφερε, ακόμη, ότι την Κυριακή έφθασαν στην Κύπρο τέσσερις κτηνίατροι από τη Σλοβακία, οι οποίοι έγιναν δεκτοί το πρωί της Δευτέρας στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι «ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς χειρίστηκαν το θέμα στη χώρα τους και είναι εδώ για να βοηθήσουν στην πράξη με τις δειγματοληψίες και τους εμβολιασμούς».

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τόνισε ότι οι δειγματοληψίες γίνονται αμέσως, επισημαίνοντας ότι γίνονται στη βάση στατιστικού δείγματος, ιχνηλατήσεων ζώων και ενημερώσεων που λαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από κτηνοτρόφους. Όπως εξήγησε, «αν εντοπίσαμε σήμερα μία μολυσμένη μονάδα, πρέπει να πάμε πίσω (χρονικά) για πολλές εβδομάδες για να δούμε πού διακινήθηκαν ζώα από αυτήν τη μονάδα, είτε προς σφαγή είτε προς αγοραπωλησία προ του πρώτου κρούσματος, δηλαδή στις αρχές Ιανουαρίου».

θα διερευνηθούν και οι μονάδες γύρω από αυτά τα κρούσματα σε όλη την εμβέλεια των 3 και των 10 χλμ., συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι «είμαστε υπόχρεοι ως αρμόδια αρχή να δίνουμε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση». Ο Επίτροπος (Όλιβερ Βάρχελι) και όλη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βλέπουν τι γίνεται στην Κύπρο και «είναι ενήμεροι ότι δεν έχουμε θανατώσει (ζώα) όπως έπρεπε να είχαμε θανατώσει στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας, άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν είναι προς όφελός μας», τόνισε.

Οι θανατώσεις δεν είχαν προχωρήσει νωρίτερα, «λόγω των αντιδράσεων», είπε, τονίζοντας ότι αυτές προχώρησαν το Σαββατοκύριακο «με τη βοήθεια της Αστυνομίας». Επιπλέον, ανέφερε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έπεσαν σε μπλόκο από κτηνοτρόφους αρκετές φορές, προσθέτοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν αρχικά αντιδράσεις από κτηνοτρόφους, οι οποίοι εν τέλει αποδέχθηκαν τις θανατώσεις, καθώς και περιπτώσεις κτηνοτρόφων που ζήτησαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να προβούν στις θανατώσεις των ζώων τους.

Επίσης, είπε ότι είναι «απαράδεκτο» να συγκεντρώνονται οι κτηνοτρόφοι έξω από μια μολυσμένη περιοχή χωρίς να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, από τη στιγμή που έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα.

Αναφορικά με τη συγκέντρωση κτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αραδίππου, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι εκ μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών «έγιναν οι αρμόδιες καταγγελίες στην Αστυνομία».

Δεν μπορούν να γίνουν εξαγωγές χοιρινού κρέατος και σπέρματος από όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημείωσε. Όσον αφορά τις εξαγωγές χαλουμιού, ανέφερε ότι έχουν κατοχυρωθεί από τότε που εμφανίστηκε το κρούσμα στα κατεχόμενα. «Δεν ξέρω όμως μέχρι πότε θα είναι κατοχυρωμένο, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση», πρόσθεσε. «Ούτε θέλω να κινδυνολογώ, ούτε θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή», διευκρίνισε.

Ο αφθώδης πυρετός «είναι ένας ιός πολύ μεταδοτικός, θέλει προσοχή. Πρέπει να σταματήσουν οι μετακινήσεις και οι συνευρέσεις και να εφαρμόσουμε τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αλλιώς κινδυνεύει όλη η κτηνοτροφία», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Κληθείσα να σχολιάσει τον ισχυρισμό του "υπουργού γεωργίας" στα κατεχόμενα ότι ο αφθώδης πυρετός ξεκίνησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε «ουδέν σχόλιο. Αν έχει κάποιες αποδείξεις και τεκμηριώσεις, να μας τις φέρει να τις διερευνήσουμε», σημείωσε.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προσπαθούν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και να τους καθοδηγήσουν και να τους καλμάρουν και να τους εξηγήσουν και να τους πουν τι μέλλει γενέσθαι αύριο. Εάν οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο», τόνισε η Σωτηρία Γεωργιάδου, προσθέτοντας ότι «το επόμενο μέτρο θα είναι πολύ δραστικό».

«Έχουμε κάθε δικαίωμα ως αρμόδια αρχή, με βάση τη νομοθεσία, να μπούμε στις φάρμες και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε χωρίς καμία αποζημίωση. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ όμως για να τους βοηθήσουμε», επεσήμανε. «Δεν θέλουμε να χαθεί η κτηνοτροφία μας ούτε θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανέναν, αλλά πρέπει (οι κτηνοτρόφοι) να συνεργαστούν. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι», ανέφερε.

Έχουν ήδη θανατωθεί γύρω στις 15.000 ζώα και μένουν ακόμα 15.000, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι έχει αλλάξει το σχήμα των ζωνών των 3 και 10 χλμ., αφού στα 10 χλμ. έχουν μπει γύρω στις 196 μονάδες βοοειδών, γύρω στις 570 μονάδες αιγοπροβάτων και 21 χοιροστάσια.

Την ίδια ώρα, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι καταγραφεί κρούσμα στην Ορόκλινη, επαναλαμβάνοντας ότι η Ορόκλινη και τα Λιβάδια θεωρούνται ενιαίο κρούσμα. «Είναι τόσο πυκνή η κτηνοτροφική περιοχή που πλέον δεν θεωρείται κάτι καινούργιο», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού σε ολόκληρη την Κύπρο, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εξέφρασε αισιοδοξία ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, εξηγώντας ότι τα αποτελέσματα από τα δείγματα που έρχονται από άλλες επαρχίες στο εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι αρνητικά μέχρι τώρα και ότι ο ιός σχετίζεται με τις μετακινήσεις των ανθρώπων και των ζώων. «Άρα, συνιστώ προσοχή, ψυχραιμία και συνεργασία, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί», υπογράμμισε.

Κληθείσα να σχολιάσει σημερινή δήλωση του επιδημιολόγου Μιχάλη Βωνιάτη ότι, εάν ο ιός του αφθώδους πυρετού μεταδοθεί στους χοίρους, υπάρχουν πιθανότητα μετάλλαξής του, η οποία θα επηρεάσει τον άνθρωπο, η Σωτηρία Γεωργιάδου είπε ότι οποιοσδήποτε ιός μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταλλαχθεί, προσθέτοντας ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Όταν μολυνθούν τα γουρούνια, μολύνονται διά της πεπτικής οδού και εκκρίνουν τον ιό σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, εξήγησε. «Ο ιός ούτε μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε επηρεάζει τα τρόφιμα. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται να καταναλώνει ούτε γαλακτοκομικά, ούτε κρέας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ