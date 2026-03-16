Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι πρώιμες πατατοκαλλιέργειες σε Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι και Σωτήρα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντονιστικής των Πατατοπαραγωγών, Ανδρέας Κάρυος.

«Λόγω του δυνατού αέρα και της αλμύρας που σήκωσε από τη θάλασσα, πολλές πρώιμες πατατοκαλλιέργειες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς», είπε.

Σημείωσε πως οι περιοχές που έχει χτυπήσει ανελέητα ο αέρας με την αλμύρα είναι Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι και Σωτήρα.

Ο κ. Κάρυος ανέφερε πως έχει επικοινωνήσει με τους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας και τους κάλεσε όπως περιοδεύσουν στις περιοχές για να εκδοθεί ανακοίνωση ούτως ώστε να μπορέσουν οι πατατοπαραγωγοί να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο δήλωσης ζημιάς.

Επισήμανε περαιτέρω πως σ προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας «έρχεται να προστεθεί και αυτή η ζημιά στην πατατοκαλλιέργεια», προσθέτοντας ότι «οι συγκεκριμένες πατατοκαλλιέργειες φαίνεται ότι έχουν υποστεί μεγάλο ποσοστό ζημιάς».

Στην περιοχή των Κοκκινοχωρίων, είπε, έχουν πληγεί και αρκετά θερμοκήπια όπως για παράδειγμα στην περιοχή Παραλιμνίου και λιγότερο στην περιοχή Σωτήρας.

Οι πατατοπαραγωγοί, σημείωσε ο κ. Κάρυος, «ζητούν όπως η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρόταση για αποζημίωση των πατατοπαραγωγών σε σχέση με τις ζημιές που είχαν υποστεί πέρυσι 24 Φεβρουαρίου από παγετό».

Πηγή: ΚΥΠΕ