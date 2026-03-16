Οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο του αθλητισμού, με μια υπόθεση να έχει οδηγηθεί σε καταδίκη και μια να αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2026 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, ανέφερε ότι ο οργανισμός τηρεί «αμείλικτη στάση» απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι καταγγελίες που υποβάλλονται προωθούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως είπε, μία υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε καταδίκη, ενώ άλλη μία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόσθεσε ότι γονείς και παιδιά μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά τόσο μέσω μηχανισμών του ΚΟΑ όσο και σε συνεργασία με την οργάνωση «Φωνή», ώστε να λαμβάνουν και την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2026 είναι ισοσκελισμένος, με συνολικά έσοδα και δαπάνες ύψους €60.020.150. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, δεν πρόκειται απλώς για έναν προϋπολογισμό διαχείρισης, αλλά για έναν προϋπολογισμό που συνδέεται με τη στρατηγική μεταρρύθμιση του αθλητισμού στην Κύπρο και ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού για την περίοδο 2025–2027.

Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός βασίζεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες: την προώθηση της άθλησης για όλους, την ενίσχυση του αγωνιστικού αθλητισμού, την ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του οργανισμού μέσω διοικητικών και ψηφιακών μεταρρυθμίσεων. Σημείωσε ακόμη ότι κάθε ευρώ που δαπανάται για τον αθλητισμό αποτελεί επένδυση για τη νεολαία και την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στήριξη του γυναικείου αθλητισμού, και ειδικότερα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ο κ. Ιωάννου είπε ότι έχουν βελτιωθεί οι αθλητικές υποδομές, μεταξύ άλλων και τα αποδυτήρια για γυναίκες, ενώ αυξήθηκε η οικονομική στήριξη προς τις πέντε ομάδες που αγωνίζονται στην Α’ κατηγορία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστριών στις φανέλες, ενώ για πρώτη φορά παραχωρήθηκε επιπλέον στήριξη και σε γυναικεία τμήματα άλλων αθλημάτων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σε ό,τι αφορά τη βία στα γήπεδα, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ αναφέρθηκε στην ανανεωμένη κάρτα φιλάθλου, η οποία, όπως είπε, λειτουργεί αποτρεπτικά και διευκολύνει τον εντοπισμό ταραχοποιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 125.000 νέες κάρτες φιλάθλου.

Παράλληλα, όπως είπε, ο ΚΟΑ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αθλητικών υποδομών, τόσο μέσω αναβαθμίσεων υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και μέσω νέων έργων. Μεταξύ των σχεδιασμών είναι και η δημιουργία αθλητικών χώρων σε σχολεία που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο από μαθητές όσο και από ακαδημίες εκτός σχολικού ωραρίου.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε επίσης σε σχέδια για την ανάπτυξη χαμηλού κόστους αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως οι κλειστοί αθλητικοί χώροι τύπου «μπαλόνι», οι οποίοι, όπως εξήγησε, μπορούν να κατασκευαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές κατασκευές.

Όπως είπε, μπορούν να στηθούν σε τέσσερις με πέντε μήνες το πολύ και κοστίζουν πολύ λιγότερο, σημειώνοντας ότι με τα χρήματα που απαιτούνται για την κατασκευή ενός γηπέδου με τις παραδοσιακές μεθόδους μπορούν να δημιουργηθούν περίπου δέκα παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Σημείωσε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια στήριξης προσφυγικών σωματείων, με στόχο την επαναδραστηριοποίηση κάποιων από αυτά, ώστε να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη του κυπριακού αθλητισμού.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ είπε ότι εφαρμόζονται εθνικοί σχεδιασμοί για αθλητές υψηλής επίδοσης και για ταλέντα, με στόχο την αύξηση της παρουσίας της Κύπρου σε μεγάλες διοργανώσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διπλασιαστεί ο αριθμός των Κυπρίων αθλητών που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2028 σε σύγκριση με το 2024.

Τέλος, σημείωσε ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια η προετοιμασία της νέας αθλητικής νομοθεσίας, η οποία ενδέχεται να κατατεθεί στη Βουλή με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι το κόμμα του στηρίζει τις προσπάθειες του ΚΟΑ για εξυγίανση των αθλητικών ομοσπονδιών και για ενίσχυση της ανάπτυξης του αθλητισμού, τόσο στις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων όσο και στο αγροτικό ποδόσφαιρο.

Αναφέρθηκε επίσης στην αναδιοργάνωση του ΚΟΑ μέσω της νέας οργανωτικής δομής, στην επίλυση εργασιακών ζητημάτων, καθώς και στην αναμενόμενη πλήρωση της θέσης του νέου Γενικού Διευθυντή. Παράλληλα, σημείωσε ότι καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την αναβάθμιση των γηπέδων των προσφυγικών σωματείων και για την πλήρη αναμόρφωση του Μακαρείου Σταδίου.

Ο κ. Τρυφωνίδης σημείωσε τις σημαντικές ενέργειες για αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και στις προσπάθειες για περιορισμό της βίας στα γήπεδα μέσω της κάρτας φιλάθλου. Πρόσθεσε ότι αναμένεται και η νέα αθλητική νομοθεσία, η οποία, όπως είπε, θα συμβάλει στη διόρθωση στρεβλώσεων που υπάρχουν σήμερα στον χώρο του αθλητισμού.





Πηγή: ΚΥΠΕ