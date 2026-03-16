Υπό 8ήμερη κράτηση τέθηκαν τρία πρόσωπα, που εκτιμάται ότι αποτελούν μέλη σπείρας, η οποία χρησιμοποιούσε εξειδικευμένα εργαλεία για διάρρηξη εισόδων ασφαλείας οικιών. Το ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισε, στο διαμέρισμα τους, δεκάδες κοσμήματα και τιμαλφή αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, το τελευταίο δεκαπενθήμερο καταγράφηκαν «σοβαρές διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Λεμεσού, όπως στην περιοχή Πάνθεα, Άγιο Αθανάσιο και ποταμού Γερμασόγειας, για τις οποίες ενεργοποιήθηκε σχέδιο επιχείρησης».

Τις τελευταίες μέρες, συνέχισε, λήφθηκε πληροφορία για συγκεκριμένο διαμέρισμα, στο οποίο διέμεναν πρόσωπα που έμοιαζαν με περιγραφές υπόπτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενώ εντοπίστηκε ένα όχημα, με το οποίο διακινούνταν οι τρεις ύποπτοι.

Το διαμέρισμα τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, ενώ όχημα που ανακόπηκε για έλεγχο, χθες Κυριακή και όπως ανέφερε ο κ.Κυριάκου, ο 48χρονος οδηγός του αντιστάθηκε, ωστόσο συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Παράλληλα, «μέλη του ΤΑΕ, ΟΠΕ και ΥΔΑΠ έκαναν έρευνα, με δικαστικό ένταλμα, στο διαμέρισμα όπου διέμεναν τα άλλα δυο πρόσωπα, ηλικίας 48 και 38 ετών», τα οποία επίσης συνελήφθηκαν. Κατά την έρευνα, πρόσθεσε, εντοπίστηκαν «εξειδικευμένα διαρρηκτικά εργαλεία, κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα, τα οποία επιβεβαίωσαν την πληροφορία».

Συγκεκριμένα, όπως είπε, οι τρεις ύποπτοι φέρεται να συνδέονται με τουλάχιστον 10 διαρρήξεις που διαπράχθηκαν πρόσφατα στη Λεμεσό, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία που τους επέτρεπαν να ανοίγουν πόρτες ασφαλείας χωρίς να γίνεται παραβίαση τους.

«Πρόκειται για σπείρα η οποία και εμπειρία διέθετε σε αυτού του είδους διαρρήξεις αλλά και τα μέσα», ανέφερε και σημείωσε πως «χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικές κάμερες αλλά και άλλα εργαλεία παρακολούθησης ώστε να πετυχαίνουν είσοδο, αλλά και να εντοπίζουν χώρους όπου οι ένοικοι απουσίαζαν, παρατηρούσαν εξ αποστάσεως και παρακολουθούσαν συγκεκριμένες περιοχές».

Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως οι ταυτότητες που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους εκτιμάται πως είναι πλαστές και «σε συνεργασία με την Ιντερπόλ και Europol θα κάνουμε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η προέλευση τους κι αν τα στοιχεία είναι πραγματικά ή όχι».

Όσον αφορά στην αξία των κλοπιμαίων, είπε πως αυτή είναι μεγάλη, ωστόσο δεν έχει ακόμη υπολογιστεί και αναμένεται να κληθούν πρόσωπα που έπεσαν θύματα διαρρήξεων, προς αναγνώριση της κλοπιμαίας περιουσίας.

Το πρωί οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για την 8ήμερη προσωποκράτηση τους.



Πηγή: ΚΥΠΕ