Η διασφάλιση της εικόνας της Κύπρου ως σταθερού και ασφαλούς προορισμού για τον τουρισμό και τις επενδύσεις πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, είπε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι όποια τυχόν μέτρα αποφασιστούν για αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών πρέπει να είναι προσωρινά.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Γιασεμίδης επισήμανε ότι η Κύπρος, ως εξωγενής οικονομία, επηρεάζεται από σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά γεγονότα, ιδιαίτερα αν αυτά αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

«Προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η εικόνα της Κύπρου ως ένας σταθερός και ασφαλής προορισμός, τόσο όσον αφορά τον τουρισμό αλλά και για τις επενδύσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα πλησίον των συγκρούσεων ενδεχομένως να αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές.

Ο κ. Γιασεμίδης τόνισε ότι είναι σημαντικό να αναδείξουμε την «κανονικότητα». «Αυτό δεν θα γίνει με την επιδότηση ξενοδοχειακών μονάδων για να παραμείνουν κλειστά για ακόμη έναν ή δύο μήνες, αλλά με την παροχή κινήτρων ώστε να ανοίξουν. Ενδεχομένως με περιορισμένο στην αρχή προσωπικό, λόγω κόστους, μέχρι την ανάκαμψη των κρατήσεων», είπε, ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει σταδιακά να επαναπρογραμματιστούν και οι συναντήσεις και τα συνέδρια που σχετίζονται με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, θα πρέπει, επίσης, να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια όσον αφορά την προώθηση της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό και την ενίσχυση της συνδεσιμότητάς της. Αναφέροντας ότι είναι πιθανόν το τουριστικό ρεύμα από χώρες που υπάρχουν εχθροπραξίες να μειωθεί, είπε ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε άλλες αγορές. «Απαιτείται συντονισμός της πολιτείας, των επαγγελματικών φορέων αλλά και της οικονομικής διπλωματίας, και αυτό δεν αφορά μόνο τον τουρισμό αλλά γενικότερα την Κύπρο ως προορισμό, τόσο τουριστικό αλλά και επιχειρηματικό», επισήμανε.





Αντιμετώπιση ακρίβειας

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι, λόγω των εξελίξεων, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη και με το υψηλό εισαγόμενο ενεργειακό κόστος, το οποίο αυτή τη φορά συνδυάζεται με τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, λόγω του αφθώδους πυρετού. «Πέραν από τα καύσιμα, ενδεχομένως να υπάρξουν πληθωριστικές πιέσεις προς τα τρόφιμα», προειδοποίησε.

Όπως είπε, το πρώτο βασικό και αυτονόητο μέτρο που θα πρέπει να λάβει η πολιτεία είναι να διασφαλίσει μέσα από τους μηχανισμούς της ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας και ότι οποιεσδήποτε αυξήσεις ανταποκρίνονται στις τιμές της αγοράς. «Αν και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να επέμβει», τόνισε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προσφορά προϊόντων στις αγορές. «Ενδεχομένως να ήταν φρόνιμο, έστω και προσωρινά, να διασφαλιστούν εισαγωγές κάποιων προϊόντων για να ενισχυθεί η προσφορά τους και να μην οδηγηθούν οι τιμές προς τα πάνω λόγω αυξημένης ζήτησης», ανέφερε.

Ο κ. Γιασεμίδης είπε, ακόμα, ότι αναδεικνύονται και πάλι ζητήματα όπως η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η παροχή κινήτρων για αποθήκευση ενέργειας, εφόσον μεγάλο μέρος της παραγωγής χάνεται, καθώς και θέματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας.

Οι παρεμβάσεις, ανέφερε, μπορούν να έχουν τη μορφή επιδοτήσεων, στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, μείωσης φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Σε κάθε περίπτωση όμως, είπε, οποιεσδήποτε παρεμβάσεις πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Τέλος, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση του προϋπολογισμού και ανάλογοι σχεδιασμοί για το πώς αυτός θα επηρεαστεί αν το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει εύθραυστο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν υπάρξουν φαινόμενα στασιμοπληθωρισμού, μείωσης των κρατικών εσόδων, αύξησης των επιτοκίων, προκειμένου «να υπάρχουν έτοιμα μέτρα προς εφαρμογή για να διασφαλιστεί η πορεία της κυπριακής οικονομίας».



Πηγή: ΚΥΠΕ