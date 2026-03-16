Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι από σήμερα, 16 Μαρτίου 2026, υπάρχει η δυνατότητα δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι πτυχιούχοι, αλλά και υπάλληλοι οργανισμών δημοσίου δικαίου και του ιδιωτικού τομέα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για στελέχωση των εκλογικών κέντρων των Βουλευτικών Εκλογών 2026, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, μέσω της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy. Η προθεσμία για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος λήγει τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026.



Σημειώνεται ότι δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας, ενώ, όπως και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προτεραιότητα θα δίδεται σε άνεργους πτυχιούχους, που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.



