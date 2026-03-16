Η ώρα 04:13, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εξωτερικά της οικίας του ιδιοκτήτη στο Ζακάκι, της επαρχίας Λεμεσού. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου.



Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ από τα μέλη της, έγινε επιθεώρηση και αφαίρεση των ακροδεκτών του οχήματος.



Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.



