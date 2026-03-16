Γύρω στις 04:20 περίπου σήμερα τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για έκρηξη στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα στη Λεμεσό.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει στο μπροστινό μέρος οχήματος ιδιοκτησίας 37χρονης, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από οικία.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξέσπασε συνεπεία εκρηκτικού μηχανισμού.

Η σκηνή αποκλείστηκε και αναμένεται να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις στη διάρκεια της ημέρας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.



