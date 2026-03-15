Ο Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς πενθεί για τον αδόκητο χαμό του πολυβραβευένου Σεφ Αντρέα Μαυρομάττη. Σε ανακοίνωση στο facebook το Κοινοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασίσει τους τρόπους με τους οποίους η Κοινότητα θα τιμήσει τη μνήμη του.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο χαμό του εκλεκτού τέκνου της κοινότητας μας, του πολυβραβευμένου Chef Αντρέα Μαυρομμάτη, ενός ανθρώπου που τίμησε τον τόπο μας και ανέδειξε την κυπριακή γαστρονομία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η είδηση της απώλειάς του, το Σάββατο 14 Μαρτίου, προκάλεσε απέραντη συγκίνηση στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και πολύ πέρα από τα σύνορά της.

Ο Αντρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ένας σπουδαίος δημιουργός της γαστρονομίας και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που έκανε την πατρίδα του περήφανη με την πορεία και το έργο του.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασίσει τους τρόπους με τους οποίους η Κοινότητα θα τιμήσει τη μνήμη του.Θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές και θα συνοδεύουν για πάντα το όνομα του τόπου που τον γέννησε.

