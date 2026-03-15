Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν την Κύπρο, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις να παρατηρούνται από το πρωί σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και το χθεσινό Σάββατο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και ζημιές σε επαρχίες.



Παράλληλα, να σημειωθεί ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να διαχειριστεί συνολικά 38 περιστατικά.



Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, όπως και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα.



