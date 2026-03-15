Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξης κακουργήματος και οχλαγωγίας, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 26/1/2026 στη Λεμεσό, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες βράδυ δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του, άντρας ηλικίας 28 ετών. Για την ίδια υπόθεση, είχαν συλληφθεί άλλα 12 πρόσωπα.

Στο σημείο είχαν μεταβεί μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου από τις εξετάσεις εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, καθώς επίσης ένα κομμάτι σίδηρο με ίχνη αίματος και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ακολούθως, σε διαμέρισμα της περιοχής εντοπίστηκαν 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 18χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι, στα πόδια και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του.



Υπενθυμίζουμε ότι σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα του κρίκετ, τα οποία έφεραν κηλίδες, πιθανόν αίματος, και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.





