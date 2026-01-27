Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, οχλαγωγίας, απαγωγής, κοινής επίθεσης, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχής επιθετικών οργάνων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις εννέα χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή στην περιοχή Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου από τις εξετάσεις εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, καθώς επίσης ένα κομμάτι σίδηρο με ίχνη αίματος και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ακολούθως, σε διαμέρισμα της περιοχής εντοπίστηκαν 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 18χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι, στα πόδια και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τον 18χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τις εξετάσεις προέκυψε, ότι προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ αριθμού προσώπων, κατά το οποίο τραυματίστηκαν, εκτός από τον 18χρονο, ακόμη δύο πρόσωπα.

Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και πήραν εξιτήριο.

Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα του κρίκετ, τα οποία έφεραν κηλίδες, πιθανόν αίματος, και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Εναντίον και των 12 πιο πάνω προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

