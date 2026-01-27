Συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε γύρω στις 21:00.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 12 προσώπων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο Chanel 4: Σε επικοινωνία με το κανάλι η Αστυνομία – Ανησυχία Βουλευτών