Το Υπουργείο Παιδείας μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό ότι από από τη Δεύτερα 16 Μαρτίου 2026 το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά και τα μαθήματα.



Αυτούσια ανακοίνωση:



«Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει ότι, από τη Δεύτερα 16 Μαρτίου 2026 το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου θα λειτουργήσουν κανονικά.



Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των σχολείων και του Κέντρου. Κανονικά θα λειτουργήσουν, επίσης, και τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου».