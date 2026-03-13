Η υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή – και ιδιαίτερα της αεροπορικής βάσης RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, έχει μετατραπεί σε βασικό θέμα συζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες ημέρες.

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε μετά την επιτυχημένη επίθεση με drone στη βάση από τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία θεωρείται σύμμαχος του Ιράν. Το περιστατικό προκάλεσε έντονα ερωτήματα για το αν η Βρετανία είχε λάβει επαρκή μέτρα προστασίας των στρατιωτικών εγκαταστάσεών της.

Την ίδια ώρα, πλήγμα δέχθηκε και η αεροπορική βάση στο Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, η οποία χρησιμοποιείται από αμερικανικές και βρετανικές ειδικές δυνάμεις.

Η απουσία του Βασιλικού Ναυτικού

Συμφωνα με την Telegraph, το Ηνωμένο Βασίλειο πολλοί αναρωτιούνται γιατί το Βασιλικό Ναυτικό δεν είχε αναπτυχθεί εξαρχής για την υπεράσπιση της Κύπρου.

Η χώρα διαθέτει ισχυρές δυνατότητες αεράμυνας στη θάλασσα, όπως τα αντιτορπιλικά τύπου 45. Παρ’ όλα αυτά, τέτοια πλοία δεν βρίσκονταν στην περιοχή όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε επίσης να είχε αναπτυχθεί το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, όπως έχει κάνει η Γαλλία με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ήδη στην περιοχή.



Ενισχύσεις προς την Κύπρο

Μετά την επίθεση, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί:

ελικόπτερα Wildcat εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet για κατάρριψη drones

ελικόπτερα Merlin Crowsnest με ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης

μαχητικά F-35B Lightning II που επιχειρούν από το Ακρωτήρι

Τα συστήματα αυτά μπορούν να εντοπίζουν και να αναχαιτίζουν απειλές όπως drones, πυραύλους και αεροσκάφη.

Κριτική για τις στρατιωτικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αρχική απόφαση να μην αναπτυχθεί το ναυτικό αποδίδεται στον αρχηγό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων Richard Knighton, ο οποίος φέρεται να εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό Keir Starmer την αποστολή μόνο μαχητικών αεροσκαφών και επίγειων συστημάτων πυραύλων.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κριτική, με ορισμένους αναλυτές να μιλούν για πιθανή «αντιπαλότητα μεταξύ κλάδων των ενόπλων δυνάμεων».

Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας

Μετά τα γεγονότα, η Βρετανία ενισχύει πλέον την παρουσία της στην περιοχή. Εκτός από τα μαχητικά και τα ελικόπτερα, αναμένεται η ανάπτυξη ναυτικών μονάδων και πιθανώς του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου HMS Anson.

Η νέα στρατιωτική διάταξη θυμίζει, σύμφωνα με το άρθρο, την ανάπτυξη ενός πλήρους Carrier Strike Group, δηλαδή μιας δύναμης κρούσης με επίκεντρο αεροπλανοφόρο.

Πολλοί στη Βρετανία εκτιμούν ότι η αποστολή του HMS Prince of Wales θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια των βρετανικών δυνάμεων στην περιοχή και θα προσέφερε περισσότερες επιχειρησιακές επιλογές.