Ο επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων φέρεται να συμβούλευσε την κυβέρνηση να μην αποστείλει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, Αρχιπτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, φέρεται να έκανε το σχετικό σχόλιο κατά τη διάρκεια μυστικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (NSC) στις 27 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Jonathan Powell φέρεται να ρώτησε τον Νάιτον αν το Βασιλικό Ναυτικό θα έπρεπε να αναπτύξει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για την άμυνα της περιοχής ενόψει πιθανής σύρραξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Knighton απάντησε: «Δεν χρειαζόμαστε το αεροπλανοφόρο. Δεν χρειαζόμαστε το Ναυτικό. Έχουμε ήδη ένα αεροπλανοφόρο – λέγεται Κύπρος».

Διάψευση από την κυβέρνηση

Πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκαν ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε πως το Βασιλικό Ναυτικό δεν χρειάζεται. Ανέφεραν ότι η θέση της κυβέρνησης είναι πως δεν απαιτείται η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου αξίας 3,2 δισ. λιρών, καθώς η Βρετανία διαθέτει ήδη την αεροπορική βάση RAF Akrotiri στην Κύπρο, από όπου μπορούν να επιχειρούν μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πηγές, η ανάπτυξη μαχητικών RAF στην Κύπρο είναι ταχύτερη και οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με την αποστολή ενός αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Εσωτερικές τριβές στην κυβέρνηση

Ωστόσο, ανώτερη πηγή ασφαλείας υποστήριξε ότι σε άλλη υψηλού επιπέδου σύσκεψη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Πάουελ και άλλοι αξιωματούχοι ζήτησαν από τον Knighton να παρουσιάσει περισσότερες στρατιωτικές επιλογές στον πρωθυπουργό Keir Starmer, κάτι που, όπως αναφέρεται , αρνήθηκε να κάνει.

Η στάση αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Πηγή δήλωσε στο περιοδικό The Spectator: «Η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Νο10. Δεν κατάφερε να προσφέρει στον πρωθυπουργό στρατιωτικές επιλογές αλλά και διπλωματική και πολιτική αξιοπιστία».

Πολιτικές πιέσεις για τον Στάρμερ

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ ο Κέιρ Στάρμερ δέχεται αυξανόμενη κριτική για την αντίδραση της κυβέρνησής του στην κρίση με το Ιράν και για την αρχική του στάση απέναντι στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να χαρακτήρισε τον Βρετανό πρωθυπουργό «loser» (χαμένο) και να δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» από τη στάση του.

Παράλληλα, η ηγέτιδα των Συντηρητικών Kemi Badenoch κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι ήταν «πολύ φοβισμένος για να δράσει» απέναντι στο Ιράν.

Διαρροές και αντιδράσεις

Πηγές κοντά στον Knighton υποστήριξαν ότι το σχόλιο περί «αεροπλανοφόρου που λέγεται Κύπρος» πιθανότατα έγινε με ελαφρώς χιουμοριστικό ή χαλαρό τόνο κατά τη διάρκεια σύντομης συζήτησης.

«Ο Ρίτσαρντ είναι υποστηρικτής των αεροπλανοφόρων. Αλλά έχουν τον χρόνο και τον ρόλο τους. Το γεγονός ότι διαθέτουμε ένα δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να το χρησιμοποιούμε», ανέφερε πηγή.

Βρετανικές στρατιωτικές κινήσεις

Την ίδια ώρα, το αντιτορπιλικό HMS Dragon τύπου 45 απέπλευσε από το Πόρτσμουθ με προορισμό τη Μέση Ανατολή, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Starmer ότι θα αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο.