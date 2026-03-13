Η αποστολή της ολλανδικής φρεγάτας Zr. Ms. Evertsen στη Μεσόγειο, λόγω της απειλής από το Ιράν, έχει πλέον ξεκινήσει ουσιαστικά. Το γεγονός ότι το κύριο πυροβόλο του πλοίου δεν λειτουργεί δεν αποτελεί πρόβλημα, δήλωσε ο κυβερνήτης Μαρσέλ Κέβελινγκ στο RTL Nieuws. «Διαθέτω επαρκή εναλλακτικά οπλικά συστήματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με το RTL, η φρεγάτα αεράμυνας και διοίκησης είχε αναχωρήσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα με κατεύθυνση την Κύπρο, ενώ η επίσημη απόφαση για την αποστολή της ελήφθη τη Δευτέρα. Το πλοίο αναπτύχθηκε κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, η οποία έχει στείλει σημαντική ναυτική δύναμη στην περιοχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στον στόλο βρίσκεται και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

«Έχουμε φτάσει στην περιοχή κοντά στην Κύπρο», δήλωσε ο Κυβερνήτης. «Στο πλοίο βρίσκονται περίπου 180 άτομα – είναι σαν ένα μικρό πλωτό χωριό».

Η φρεγάτα Evertsen αναπτύχθηκε για τρεις βασικούς λόγους:

για την προστασία του γαλλικού στόλου,

για την προστασία της Κύπρου μετά την πρόσφατη επίθεση με ιρανικό drone,

και για την προστασία εδαφών συμμάχων χωρών.

Στην περιοχή επιχειρούν επίσης ισπανικά και ιταλικά πλοία, το καθένα με τις δικές του ειδικές δυνατότητες.

Η φρεγάτα έχει σχεδιαστεί κυρίως για αντιαεροπορική άμυνα και μπορεί να εντοπίζει απειλές από μεγάλη απόσταση. Διαθέτει ισχυρά ραντάρ και αισθητήρες που επιτρέπουν στο πλήρωμα να παρακολουθεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο τι συμβαίνει στον αέρα γύρω από το πλοίο.

«Δημιουργούμε μια πλήρη εικόνα του εναέριου χώρου», εξήγησε ο Κυβερνήτης. «Θέλουμε να γνωρίζουμε τι πετά γύρω μας: αεροσκάφη, πυραύλους, drones ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις μοιραζόμαστε με τους συμμάχους μας».

Παράλληλα, το πλοίο διαθέτει προηγμένα οπλικά συστήματα για την κατάρριψη απειλών από τον αέρα. «Αν κάτι κατευθυνθεί προς εμάς ή προς συμμάχους μας, πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά», σημείωσε.

Ο κυβερνήτης τόνισε ότι πρόκειται για αμιγώς αμυντική αποστολή και όχι για επιθετικές επιχειρήσεις.

Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι το πυροβόλο της φρεγάτας δεν λειτουργεί προσωρινά, γεγονός που προκάλεσε κριτική από την αντιπολίτευση και από στρατιωτικό συνδικάτο στην Ολλανδία. Ωστόσο, η υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκόζ δήλωσε ότι το συγκεκριμένο όπλο δεν είναι απαραίτητο για την αποστολή, καθώς αυτή επικεντρώνεται στην αντιαεροπορική άμυνα. Το πυροβόλο χρησιμοποιείται κυρίως για στόχους στη θάλασσα ή στη στεριά και όχι για την κατάρριψη πυραύλων ή drones.

Η αποστολή της φρεγάτας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις αρχές Απριλίου, οπότε θα ληφθεί νέα απόφαση για το αν θα παραταθεί η παρουσία της στην περιοχή.