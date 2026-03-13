Η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο κοντά στην Κύπρο δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, υποστήριξε ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Μουράτ Ζιαζίκοφ.

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ζιαζίκοφ ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παρατηρείται αυξημένη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε, η επίσημη αιτιολόγηση για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων ήταν οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι.

«Το περιστατικό αυτό λειτούργησε κυρίως για να πείσει το κυπριακό κοινό ότι η παρουσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο νησί αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Κύπρου, αντί να την προστατεύει από εξωτερικές επιθέσεις», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρέσβης χαρακτήρισε επίσης λογική την αντίδραση των κυπριακών αρχών, οι οποίες εξέφρασαν ανησυχία για τις εξελίξεις.

Αναφορά στην παρουσία ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων

Σχολιάζοντας την άφιξη πολεμικών πλοίων ευρωπαϊκών χωρών κοντά στην Κύπρο, ο Ζιαζίκοφ υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας αποτελεί μέλος, δεν είναι στρατιωτική συμμαχία αλλά πολιτική και οικονομική ένωση.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμένει η μόνη διεθνής πλατφόρμα για ισότιμο διάλογο με στόχο την επίλυση συγκρούσεων.





Αναφορά στη στάση της Λευκωσίας

Ο Ρώσος διπλωμάτης χαιρέτισε τις επανειλημμένες δηλώσεις της κυπριακής κυβέρνησης ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην τρέχουσα κρίση της περιοχής.

Όπως υποστήριξε, αυτή η στάση ενισχύει τον στόχο της Λευκωσίας, ενόψει της επόμενης εξάμηνης προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Ζιαζίκοφ σημείωσε επίσης ότι οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία σε πολλές χώρες της περιοχής αλλά και στους κατοίκους της Κύπρου, μεταξύ των οποίων, όπως ανέφερε, βρίσκονται περισσότεροι από 150 χιλιάδες Ρώσοι πολίτες ή ομογενείς.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων είτε σε μια συγκεκριμένη περιοχή είτε γενικότερα στον κόσμο», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο Ρώσος πρέσβης επανέλαβε ότι η Μόσχα υποστηρίζει πολιτικές και διπλωματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων, τονίζοντας την ανάγκη για αναζήτηση συμβιβασμών που θα διασφαλίζουν ισορροπία συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.