Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και επιθέσεων με πυραύλους και drones, το ερώτημα κατά πόσο το νησί θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο, παραμένει ανοιχτό. Μιλώντας στο Σίγμα ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ μεταφέρει τις θέσεις και εκτιμήσεις του Τελ Αβίβ.

Ερωτηθείς πώς αξιολογεί τον κίνδυνο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Κύπρος και τις απειλές ασφαλείας απάντησε τα εξής,

«Καταρχάς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όπως όλοι γνωρίζουν, δυστυχώς, υπήρξε ήδη ένα περιστατικό στο οποίο η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι χτυπήθηκε από ένα drone που εκτοξεύτηκε από την περιοχή.

Δεν μπορώ λοιπόν να πω, κοιτάξτε, υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να το δούμε αυτό με έναν σταθμισμένο τρόπο. Η Κύπρος, το νησί, δεν αποτελεί σημαντικό μέρος αυτού που συμβαίνει. Είναι στο περιθώριο. Και δυστυχώς, το έφεραν σε αυτό οι Ιρανοί και οι πληρεξούσιοί τους. Αλλά μπορείτε να δείτε ότι δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Και νομίζω ότι η κυπριακή κυβέρνηση κάνει το σωστό προσπαθώντας να βεβαιωθεί ότι η Κύπρος είναι προετοιμασμένη για κάθε είδους πιθανή έκτακτη ανάγκη».

Ο Ισραηλινός διπλωμάτης υπογραμμίζει ότι η Κύπρος δεν αποτελεί βασικό στόχο της σύγκρουσης, ωστόσο αναγνωρίζει ότι η γεωγραφική της θέση και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή επιβάλλουν αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, μιλά για στενή συνεργασία μεταξύ Λευκωσίας και Τελ Αβίβ σε ζητήματα ασφάλειας και ανταλλαγής πληροφοριών.

«Δεν μπορώ να επεκταθώ σε λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα, φυσικά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Οι κυβερνήσεις μας βρίσκονται σε στενή επαφή. Συζητάμε το θέμα. Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα πράγματα. Και πρέπει να το αφήσω εδώ».

Η συζήτηση στρέφεται στη συνέχεια στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη και στους στρατιωτικούς στόχους της επιχείρησης κατά του Ιράν.

Στη συνέχεια και στην ερώτηση τι περισσότερο χρειάζεται να κάνουν στρατιωτικά για να τερματιστούν οι επιχειρήσεις απάντησε τα εξής,

«Λοιπόν, αυτή η κοινή αμερικανο-ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση έχει τρεις πολύ σαφείς στόχους. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξαλείψουμε την απειλή του ιρανικού στρατιωτικού-πυρηνικού προγράμματος, να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή που βλέπουμε από το τεράστιο ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Και αυτό που πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη που θα επέτρεπε στον ιρανικό λαό να αποφασίσει μόνος του από ποιον θέλει να κυβερνάται.

Αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε αυτό, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να χτυπηθούν, και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό μαζί με τους Αμερικανούς φίλους μας».

Παρά τη σφοδρότητα των επιθέσεων, ο Ισραηλινός πρέσβης εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου περιφερειακού πολέμου.

«Ελπίζω και πιστεύω ειλικρινά ότι δεν θα κλιμακωθεί σε έναν ολόκληρο περιφερειακό πόλεμο. Το Ιράν έχει μια πολύ σαφή στρατηγική και η στρατηγική του καθεστώτος αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσει να δημιουργήσει αρκετή πίεση για να προσπαθήσει να τερματίσει το συντομότερο δυνατό την τρέχουσα κατάσταση. Ο μόνος στόχος τους, τελικά, είναι να βγουν και να πουν: έχουμε επιβιώσει. Εκτοξεύονται λιγότεροι πύραυλοι και drones επειδή οι δυνατότητές τους υποβαθμίζονται. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι απλώς μια προσπάθεια δημιουργίας χάους».

Την ίδια ώρα, ο πρέσβης του Ισραήλ κατηγορεί ευθέως το ιρανικό καθεστώς και τους συμμάχους του ότι στοχεύουν σκόπιμα αμάχους.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στοχεύουν επίτηδες. Στοχεύουν και επιτίθενται σκόπιμα σε κατοικημένα κέντρα στο Ισραήλ αλλά και στα κράτη του Κόλπου. Μπορούν να ισχυρίζονται όσο θέλουν ότι επιτίθενται μόνο σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά στοχεύουν αμάχους. Εκτοξεύουν πυραύλους με πυρομαχικά διασποράς για να προκαλέσουν εκτεταμένη καταστροφή. Αυτό, φυσικά, είναι έγκλημα πολέμου».

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή. Και για χώρες όπως η Κύπρος, που βρίσκονται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, η σταθερότητα της περιοχής δεν αποτελεί απλώς ζήτημα γεωπολιτικής, αλλά και ζήτημα άμεσης ασφάλειας.